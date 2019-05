proyectos de aramayo son inviables

Los proyectos de ley de la congresista Alejandra Aramayo son una reacción a la actitud del presidente Vizcarra de exigir la aprobación de las reformas políticas, pero no tienen viabilidad.

Se trata de un gesto innecesario que hace el tema más efervescente. El poyecto de reelección es inocuo, es más o menos lo mismo que el presidente envió al Congreso en el reforma política, pero el mismo Vizcarra ha dicho que no va a ser candidato. Lo que quieren es contraatacar políticamente.

Sobre la cuestión de confianza, el proyecto es parecido al que el Congreso pretendió incluir en el referéndum aprovechando la bicameralidad y fue rechazado.

Las dos iniciativas son puro parafraseo y solo llegan a gestos simbólicos. Vizcarra ha dicho que no va a ser candidato y Del Solar que no va a aplicar la cuestión de confianza. Además, tampoco eso es una amenaza, porque tienen que haber dos cuestiones de confianza rechazadas y no ha habido ninguna.

Sobre la inmunidad del mandatario, tiene que plantearse un proyecto de reforma que no se ha presentado. No se trata de decir que, aprovechando el debate de la inmunidad parlamentaria, se puede introducir la inmunidad presidencial.❖