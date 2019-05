Se trata de una demanda de la ciudadanía

Lamentamos mucho la posición del Congreso del la República al ni siquiera haber permitido que se abra el debate para la propuesta del levantamiento de la inmunidad parlamentaria por parte del Poder Judicial. No estamos señalando que se apruebe el texto tal cual como lo habíamos enviado, pero sí me parece justo y creo que es una demanda de la ciudadanía que este tema se ponga en la mesa y que todos discutamos cuál es el mejor modelo y qué es lo que queremos con relación al tema de la inmunidad parlamentaria y que esta no se convierta en impunidad.

Todos los funcionarios públicos estamos obligados a someternos a las investigaciones porque debemos rendir cuentas a la ciudadanía. Los congresistas son funcionarios públicos que representan a la ciudadanía y a un grupo de electores considerables; y en ese sentido los funcionarios públicos no podemos utilizar una figura de inmunidad para no someternos a las investigaciones que la autoridad competente estima convenientes.

Someterse a una investigación no significa adelanto ni opinión frente a una responsabilidad final.❖