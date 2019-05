Frente Amplio pidió a Salaverry votar en Comisión Permanente informe contra Chávarry

El último lunes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió por unanimidad aprobar el informe final de Juan Sheput que recomienda destituir e inhabilitar por 10 años al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, así como al actual fiscal supremo Tomás Gálvez.

Las vinculaciones de ambos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, a su vez, permitió que en el documento aprobado también se les pueda acusar por los delitos de asociación ilícita.

Es en este panorama que ante un posible nuevo blindaje de Fuerza Popular, como ocurrió desde octubre del 2018 con Chávarry, la bancada del Frente Amplio envió este martes al despacho de Daniel Salaverry un documento en el que solicita que se convoque a la brevedad una sesión de la Comisión Permanente.

No más blindajes ni dilaciones en el caso del ex Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. @BancadaFAperu solicitó a Presidente del Congreso convocar a Comisión Permanente de urgencia a fin de que la denuncia constitucional siga su curso y no quede en impunidad.

¡Caiga quien caiga! pic.twitter.com/2sMnWbGIl2