AAR: "Despertó Vizcarra, parece que se dio cuenta que el fujiaprismo lo estaba enbaucando”

Augusto Álvarez Rodrich se refirió al presidente de la República, Martín Vizcarra, quien a horas de la mañana junto al premier Salvador del Solar acudieron al Congreso de la República para anunciar que no participarían del debate en la Comisión de Constitución, pues ‘no hay voluntad’ por las reformas políticas.

“Despertó Vizcarra. Parece que súbitamente el gobierno se dio cuenta que el fujiaprismo lo estaba enbaucando”, comentó.

El periodista sostuvo que las declaraciones del jefe de Estado son correctas, pero tardías porque Fuerza Popular y el Apra no tenía intenciones de avanzar con las reformas.

“Felicito que el presiente Vizcarra haya despertado de este letargo tan grande”, indicó.

Asimismo, explicó que el gobierno se ha demorado mucho en tomar acciones respecto a la actitud del Parlamento. El conductor de RTV sostuvo que las declaraciones de Mauricio Mulder, quien calificó de ‘show’ la actitud del mandatario, dejan en claro la obstrucción por parte del Legislativo.

“Antes era la anemia, cuando no querían que se investigue a Alan García, ahora es la seguridad. No quieren hacer reforma y no saben como oponerse”, criticó.

Por último, recalcó que el fujiaprismo no quiere ejecutar las reformas para que estas no puedan ser aplicadas en el 2021, pues se niegan a perder facultades como la inmunidad parlamentaria.

“La gran pregunta es ¿qué va hacer el Gobierno? ¿va hacer un referéndum? ¿va a disolver el Congreso?”, cuestionó.