Señor Director:

He enviado diversas cartas a su diario sobre la alcaldesa Susana Villarán sin tener suerte en su publicación. Ojalá tenga más posibilidades porque en este afán de lapidarla, se confunden y se omiten las diferencias con los demás políticos corruptos metidos en este chicharrón, sean apristas, fujimoristas, ppkausas, socios del ‘Club de la Construcción’, etc. y que deben resaltarse: en primer lugar, el contexto en que se generó este ilícito fue consecuencia de un referéndum mafioso fomentado desde el día siguiente en que ella ganó las elecciones municipales, e incentivado por Castañeda, apristas, fujimoristas, la derecha extrema y sobre todo, los transportistas de buses y combis asesinas. En segundo lugar, Susana se ha presentado y confesó el grave error cometido, cosa que ninguno de los demás políticos corruptos ha hecho. En tercer lugar, ella ha recibido dignamente todo tipo de insultos y apelativos, sobre todo de la gente que se llamaba amiga. Por ultimo, ella solo trató de hacer una “ciudad para todos”, darle un carácter más humano y solidario a su gestión, una ciudad más verde y más saludable con un mercado mayorista limpio, porque con valentía lo logró después de 40 años de mafias y sobre todo impulsó una reforma del transporte destruida por mezquindad por el sucesor Castañeda.

Laura Landa

lauralanda28@gmail.com

Gastos en el Congreso

Señor Director:

Ya no cabe duda de que el pago por la famosa ‘semana de representación’ de los congresistas (4.000 soles, 2.800 descontado el impuesto) es un aumento de sueldo disfrazado. Resulta que hasta la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez (que ingresó por PPK), había cobrado por este concepto sin necesidad de visitar a la región que representa (Callao), y pasó tiempo en el extranjero con pasajes y viáticos pagados por el Congreso, es decir, cobrando por ‘angas y por mangas’. Con este hecho al descubierto, Janet Sánchez reconoció que el pago por la famosa semana de representación es, en la práctica, parte del sueldo, y que nos timaron. Esto explica (y no justifica) que haya congresistas que no presentan informes de representación, o que los entreguen amañados.

Jorge Castañeda Arcas

DNI 07571100

Pedro Chávarry

Señor Director:

Tras un largo tiempo en silencio, el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry volvió a aparecer en los medios. Esta vez ante la periodista Patricia del Río, quien no le permitió distorsionar la realidad. Como se recuerda, Chávarry hizo todo lo posible por perjudicar el acuerdo de colaboración con Odebrecht, gracias al cual se ha podido conocer la participación de los políticos que recibieron dinero ilícito. Sin embargo, su presente es muy distinto del que tenía hasta el año pasado. Ahora se le ve preocupado y sus defensores del fujiaprismo parecen haberle soltado la mano. Prueba de ello, el informe preparado por Juan Sheput, quien viene siendo muy complaciente con Fuerza Popular y sus intereses, que recomienda que sea destituido e inhabilitado por diez años y, además, que sea puesto a disposición de la jurisdicción penal ordinaria. El caso de Chávarry y la soledad en la que ha terminado sin el respaldo de los corruptos a los que intentó ayudar debe convertirse en un caso emblemático para que quienes vienen ocupando cargos en la justicia sepan que el pueblo peruano será muy exigente con ellos y no permanecerá indiferente ante maniobras como la que intentó el exfiscal de retirar a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela aprovechando la noche del 31 de diciembre y que, además, las mafias no los blindarán para siempre.

Cristian Rebosio Aguilar

cristianrebosio95@gmail.com

Sobre el Parlamento

Señor Director:

El Congreso, donde se deben generar los grandes debates, discusiones de ideas para generar los proyectos de ley y convertirlas en normas, se ha convertido en el blindaje a personajes corruptos. Queremos un Parlamento más dinámico y transparente con congresistas que trabajen en favor del pueblo, que no hagan lobby, que se dediquen a analizar las formas de sancionar los actos de corrupción con penas más severas. Ante esta situación es urgente la reformulación del ordenamiento jurídico penal para sobrepenalizar los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios. Esto influiría positivamente en la lucha contra la corrupción en el Perú. El Poder Ejecutivo presentó al Congreso doce proyectos de reforma política. Pero el Parlamento archivó el proyecto sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, con el fin de sabotear las reformas del gobierno de Martín Vizcarra. De los ocho proyectos de ley que se enviaron al Congreso para reformar el sistema de justicia, solo dos están en marcha, uno fue observado y otros cinco proyectos están “durmiendo” en el Parlamento. Este Congreso repudiado por el 84% de los peruanos ha blindado al exjuez César Hinostroza, de no pertenecer a una organización criminal (en Madrid no pueden extraditarlo); al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, protector de Keiko Fujimori (en la cárcel). La lucha contra la corrupción que había iniciado el presidente Vizcarra parece que la ha abandonado, debido a que a la alianza aprofujimorismo no les interesa los cambios y las reformas políticas y de justicia que buscan combatir la corrupción.

Jorge Apolitano Rodríguez

DNI 17988725