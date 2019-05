¿Impunidad por democracia?

Mercedes De Freitas, líder de Transparencia Venezuela, viene siguiendo la corrupción ya descomunal en su país desde hace veinte años. Las consecuencias del proceso están en el centro de cualquier solución negociada, pues quienes ahora gobiernan no querrán ser enjuiciados.

La Revolución Bolivariana comienza en 1999, con la primera victoria electoral de Hugo Chávez, pero a la corrupción no se la vincula con los años iniciales. ¿Cuándo comenzó el proceso?

Debemos situarlo precisamente en los inicios, con el lanzamiento del Plan Bolívar 2000, que eran misiones con soldados para ayudar a los pobres. Hubo unos 150 millones de dólares no rendidos, pero pese a las denuncias, que involucraban a varios generales, no hubo juicios inmediatos, y recién el año pasado fue detenido el jefe que se enriqueció, Víctor Cruz Weffer.

Hablamos de minucias en comparación de lo que vino después. ¿Cuándo escala el proceso?

En 2003, con el manejo del control de cambios por una oficina llamada CADIVI, al mando de un coronel, la corrupción escaló a niveles formidables. El CADIVI entregaba divisas a un tipo de cambio mucho menor que el real, y desde entonces se fueron entregando dólares de una manera discrecional a un grupo de allegados al régimen, quienes no los empleaban para las operaciones declaradas sino para enriquecerse con el diferencial. La petrolera estatal, PDVSA, negociaba divisas por su cuenta en el mercado paralelo, y era usada con cómplices privados para negociados multimillonarios. Era tanta la diferencia de cambio que el negocio consistía en vender los dólares, no en producir con los artículos comprados, o en venderlos. En 2009 se descubrieron 160 mil toneladas de alimentos podridos que ni siquiera habían sido desaduanados.

Esto fue lo que produjo a los ricos de la revolución, ¿no es así? La llamada boliburguesía. ¿En qué medida controlaba Hugo Chávez este mecanismo?

El gobierno conocía perfectamente a quiénes se entregaba las divisas. El año pasado, en un proceso abierto en los Estados Unidos, se conoció que boliburgueses prestaron dos veces a PDVSA 7,200 millones de bolívares, y fue devuelto en dólares al tipo de cambio preferencial. Hubo una malversación de 1,200 millones contra PVSA. El dólar diferencial produjo riquezas descomunales, principalmente hasta el 2014, porque en ese año cayeron los precios del petróleo.

Sin embargo, cada vez más, y en mayor medida durante el gobierno de Nicolás Maduro, aparecen en el exterior cuentas y bienes suntuosos de chavistas enriquecidos. ¿Qué otros ejes de la corrupción surgieron?

La corrupción continuó a gran escala: en otras operaciones de PDVSA, en el doloso sobreprecio en los alimentos, en el mafioso tráfico del oro, y, obviamente, en los contratos de Odebrecht, cuyo perjuicio a Venezuela lo estimamos entre 1,200 a 1,500 millones de dólares. Eso sin contar el dinero que le entregaron a Maduro para su campaña electoral, de por lo menos 35 millones de dólares, según testimonios ya conocidos. Lamentablemente las confesiones del caso Lava Jato en Brasil no han producido mayores revelaciones, entre otras razones porque no hay un Estado interesado. Y en el exterior, por supuesto, aparecen procesos abiertos por una razón u otra. En España hay tantos casos por PDVSA que ha sido nombrado un juez para que los acumule. También hay en los Estados Unidos, Colombia, Andorra y Portugal. Estamos monitoreando todo aquello.

Ha mencionado una cadena mafiosa asociada al oro. El gobierno está vendiendo grandes cantidades del metal para financiarse.

Existe la enorme extensión venezolana denominada Arco Minero, en la que hay grandes reservas de oro, y otras de coltán, bauxita y diamante. La producción está controlada por mafias asociadas a los gobernadores y al gobierno, en una cadena que beneficia a ambos lados. Las mafias contrabandean el oro y estimamos que al Banco Central de Venezuela llega menos del 30 por ciento de la producción.

¿Qué evidencias tiene Transparencia del específico enriquecimiento ilícito de los tres más importantes y sus familias: Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello?

En efecto, hay muchas noticias asociadas a presuntos bienes de las tres familias, todas de origen pobre o muy pobre. Que la esposa de Maduro tiene una casa en el Caribe, que la fortuna de la familia está en Turquía, etcétera. No puedo hablar de informaciones confirmadas. Eso probablemente se conocerá en un futuro espero que cercano. En Venezuela no existe ningún proceso abierto.

Se han revelado reuniones secretas entre representantes de Maduro y de Guaidó. El tema de nuestra conversación debe estar en el medio, porque hay procesos por corrupción y narcotráfico. ¿Cómo le cae la idea de impunidad por democracia?

Estamos en una encrucijada y creo que es realista negociar con Maduro para producir elecciones democráticas cuanto antes. Está muriendo mucha gente ya. No favoreceríamos una intervención militar. Es bienvenida la participación noruega, rusa o cubana. Como es negociación todos tienen que ganar algo. ¿Impunidad por democracia? Es una opción que debemos considerar. Los corruptos que se vayan a Cuba o Rusia. En Venezuela no podríamos distorsionar a un nuevo sistema judicial amarrándole las manos y deformando el equilibrio de poderes. Y en cuanto a los implicados en narcotráfico, no creo que pretendan visa para vivir en los Estados Unidos. Hay otra cuestión, por último. Grandes zonas de Venezuela están sin presencia estatal, en manos de grupos irregulares, lo que se puede ver en las grandes extensiones de la frontera con Colombia: Zulia, Apure, Táchira. Puede verse al ELN, a bandas criminales, a colectivos armados. Estarán fuera de cualquier acuerdo y serán un problema más de la transición. ❖