Ética tiene plazo de 20 días para elaborar informe final de denuncia contra Salaverry

Este lunes, en la sesión de la Comisión de Ética, se llevó a cabo la última audiencia respecto a la denuncia contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Ante ello, la parlamentaria Janet Sánchez, quien preside el grupo de trabajo, indicó que el informe final sobre el caso tiene 20 días para presentarse.

Para la prensa, Sánchez negó que se tenga un sesgo en la investigación contra la autoridad legislativa, como lo aseguró este último.

“Tenemos hasta 20 días para poder elaborar el informe final de cada caso”, indicó Janet Sánchez, “y al haber concluido con las audiencias, tenemos yua varios casos que estaríamos elaborando los informes”.

Daniel Salaverry había asegurado que en Ética se estaba “negociando su cabeza” para que sea suspendido y no pueda presentarse a la reelección en la Mesa Directiva.

“Esas no son formas de hablar de un presidente de un poder importante del Estado y menos involucrar a mi persona. Aquí no se pretende la cabeza de nadie. Nosotros hemos tratado a todos los congresistas por igual, no ha habido ningún sesgo para investigar”, señaló Janet Sánchez.

La acusación contra Daniel Salaverry fue por presunta falsificación en hasta ocho semanas de representación, en el que estaban imágenes proselitistas en los reportes de la labor parlamentaria.

Sánchez sostuvo que, de presentarse el informe antes del plazo de 20 días, se podría debatir prontamente la denuncia contra Salaverry.