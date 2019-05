Es común que los estudios demoscópicos sobre seguridad ciudadana incluyan la percepción de inseguridad expresada en un alto porcentaje de quienes se sienten desprotegidos respecto a los delitos violentos y callejeros; al mismo tiempo, estos estudios dan cuenta de una enorme frustración respecto a la actividad del Estado.

La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicada por La República, no obstante, refleja nuevas percepciones que merecen ser tomadas en cuenta. Junto al conocido porcentaje de quienes se sienten inseguros (8 de cada 10) asoma un 39% de personas que no se sienten seguras ni en su casa. Luego, otro dato nuevo es el escalamiento del delito, de modo que el 43% cree que este problema ha aumentado durante el último año en su distrito. En esa misma línea se incrementa la percepción sobre la frecuencia de robos en casa con personas adentro (14%) y el robo en casa cuando no hay nadie en ella (12%).

Se ha incrementado la cifra de personas que están dispuestas a acudir a la comisaría para denunciar un hecho delictivo (58%), pero es alto el porcentaje de quienes creen que el aumento de la delincuencia se debe a la falta de vigilancia policial (48%) y a las leyes y sanciones permisivas (53%). Finalmente, la encuesta muestra que las soluciones más extendidas a la inseguridad no pasan por el Estado sino por la prevención que adoptan las personas y otras medidas de autoprotección.

El progreso de la crisis de seguridad no tocada más de 20 años ya desemboca en deseos de mano dura, penas más severas y decisiones de protección al margen de Estado. Esta ruta no es desconocida en la región; por ella han transitado los ciudadanos en otros países con delitos generalizados, como México, Colombia, Guatemala y Honduras, entre otros.

De todos estos nuevos datos, es particularmente grave la sensación de miedo dentro de los hogares. Frente a ello, es probable que ni la vigilancia policial o las penas más severas logren revertir el temor en los hogares, sino estrategias exitosas de recuperación de espacios públicos y eficacia del trabajo de inteligencia para desbaratar las bandas.

En cualquier caso, hace falta un compromiso político firme del poder y una estrategia de cambio, dos imágenes reclamadas con insistencia, pero ausentes en la última etapa. La inseguridad es una urgencia de la agenda pública que no puede contraponerse a otras como la reforma judicial y política, pero tampoco puede evitarse. Para los primeros logros el tiempo se acorta. Para las medidas radicales y acaso populistas, el camino está abonado.