Marcelo y Llempén discrepan sobre rol de soldados en seguridad

El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, señaló que está de acuerdo con la propuesta del alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, de que el Ejército apoye a la Policía en la lucha contra la criminalidad en zonas rojas, y aseguró su presencia en la “Marcha por la Paz” de este viernes 24.

Sin embargo, ambas autoridades discrepan en cuanto al rol y la manera de utilizar a los soldados para la seguridad ciudadana.

En efecto, mientras Marcelo considera que el Ejército debe hacer un patrullaje integrado con la Policía e incluso con los serenos; Llempén cree que deben estar en un punto de manera estacionaria, solo como presencia disuasiva.

“Los soldados no van a patrullar en las zonas críticas. Lo que Daniel (Marcelo) está solicitando es que exista una presencia del Ejército. Es una medida disuasiva, ellos no van a tener acción. Es como que si yo voy a cometer un robo, pero si veo una cámara allí, me tomo un momento para pensar cómo lo puedo hacer. Si yo quiero robar en una casa, pero en la esquina hay un miembro del

Ejército lo pienso dos veces. Esa medida disuasiva es la que me ha explicado el alcalde”, aclaró Llempén.

Discrepancia

Por el contrario, no es esa la visión del burgomaestre, quien propugna una participación activa de los soldados.

“El decreto legislativo que estamos invocando, el 1095, habla en todos sus extremos de la intervención de las Fuerzas Armadas para ayudar al patrullaje de la Policía. No estamos pidiendo militarizar todo Trujillo. Queremos que se aplique este D.Leg. momentáneamente por la falta de policías que hay, es decir que los soldados ayuden a la Policía a patrullar, no que tomen el control (del orden interno)”, detalló Marcelo.

El titular de la comuna trujillana refirió que el citado D.Leg. es claro y permite a los soldados patrullar y no que estén parados en las esquinas.

“Este patrullaje tiene que ser integral, es decir policías, soldados, y es más, hasta nosotros estamos poniendo a disposición a los serenos. Estoy seguro que la sola presencia de los soldados en estas zonas rojas, como medida preventiva y disuasiva, hará correr a todas estas bandas delincuenciales”, aseveró.

De otro lado, Marcelo recordó que la Escuela Técnica de la Policía ubicada en Alto Moche, fue construida con dinero de los liberteños a través del sistema de obras por impuestos. “Entonces esa promoción de 350 nuevos efectivos que está por salir no debe ser destinada a otras regiones, sino que debe quedarse en La Libertad para aliviar en algo el déficit de policías. Esa escuela costó más de 40 millones de soles. Actualmente tenemos 4 mil agentes y nos faltan 2500, pese a ser la segunda ciudad después de Lima en cuanto a población. Arequipa tiene menos habitantes y posee 6500 policías”, acotó.

“PNP no acepta que ha sido rebasada por la criminalidad”

El gerente general de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Edilberto Navarro Varas, señaló que los jefes policiales se niegan a que el Ejército patrulle las calles porque evidenciaría que la Policía ha sido rebasada y ha fracasado en combatir el crimen.

“Esta marcha del 24 es a pedido del gremio de transportes, que son los más afectados por las extorsiones, y vinieron a coordinar con el alcalde. A esta marcha se están sumando diversos sectores ciudadanos”, indicó.

Asimismo, Navarro aseguró que los soldados sí están capacitados para patrullar las calles.

En tanto el alcalde del centro poblado de Las Delicias, en el distrito de Moche, Julio Castro, consideró que los militares no están preparados.