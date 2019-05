Gilbert Violeta sobre Daniel Salaverry: “Lo mejor es que no postule” [VIDEO]

El legislador Gilbert Violeta, del partido político Contigo, aseguró que Daniel Salaverry, actual presidente del Congreso, no debería de volver a postular para ser parte de la Mesa Directiva del Parlamento.

“Tiene que ser renovada la mesa directiva y el partido político Contigo peleará por tener presencia”, indicó. Además, dijo que el candidato de su grupo político será el congresista Gilbert Violeta.

“Creo que lo mejor es que no se postule, creo que su ciclo como presidente del Congreso que ha tenido aciertos y desaciertos, está agotado”, agregó Gilbert Violeta.

Por su parte, Daniel Salaverry ha considerado que se “negocia su cabeza” en la Comisión de Ética, a la cual él tendrá que ir a declarar por presuntamente haber presentado información falsa cuando se encontraba en semana de representación. Por su parte, él señala que no firmó ninguno de los documentos por los cuales se le está acusando.

"No me cabe duda que en Ética están negociando mi cabeza. Sin embargo, yo ya he demostrado con documentos en la mano que jamás elaboré ni firmé los documentos por los cuales se me pretende sancionar. [...] Lo he demostrado inclusive con un peritaje grafotécnico. Me han falsificado burdamente la firma y así que estoy tranquilo", aclaró Daniel Salaverry.

El legislador también desmintió los rumores de que el mandatario Martín Vizcarra le ha dado su apoyo ante una eventual postulación a la presidencia del Congreso. Salaverry precisó que quienes dicen eso “están equivocados”.