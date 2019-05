Daniel Salaverry asegura que "negocian su cabeza" en la Comisión de Ética

El titular del Congreso de la República, Daniel Salaverry, aseguró que en la Comisión de Ética, mesa de trabajo parlamentario que lo investiga, "negocian su cabeza" para una posible suspensión que evite que sea reelegido en la Mesa Directiva.

Asimismo, Salaverry reiteró que ya demostró que no firmó ninguno de los documentos por los que ahora se le acusa.

"No me cabe duda que en Ética están negociando mi cabeza. Sin embargo, yo ya he demostrado con documentos en la mano que jamás elaboré ni firmé los documentos por los cuales se me pretende sancionar. [...] Lo he demostrado inclusive con un peritaje grafotécnico. Me han falsificado burdamente la firma y así que estoy tranquilo", sostuvo.

Consultado por un supuesto respaldo del presidente Martín Vizcarra ante una eventual candidatura suya a la presidencia del Congreso, Daniel Salaverry mencionó que quienes afirman aquello "están equivocados".

"Es falso. En absoluto. De ocurrir una suspensión, ¿a quién considera un buen candidato para su reemplazo? Como presidente del Congreso yo no puedo lanzar candidaturas, pero veo con muy buenos ojos distintas opciones. Hay gente con una trayectoria importante en el Congreso y con la experiencia suficiente para poder asumir el cargo", comentó el otrora vocero de Fuerza Popular.

Finalmente, Salaverry agregó que le preocupa que la bancada fujimorista gane las elecciones en el Congreso, pues considera se regresaría a una gestión de constante confrontación.