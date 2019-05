La actitud correcta

Señor Director:

Cuando se destapó el escándalo de Odebrecht y Keiko Fujimori fue detenida, un sector de la derecha junto con los integrantes del fujiaprismo se dedicaron a acusar a la izquierda, de usar a Fuerza Popular y al Apra para evitar que se hable de Ollanta Humala y Susana Villarán. Sin embargo, luego de que se dictara prisión preventiva contra la exalcaldesa y un fiscal pidiera veinte años de prisión para el expresidente por lavado de activos, no se ha escuchado a ningún militante de izquierda ni a ningún otro opositor del fujiaprismo decir que existe una persecución política contra estos personajes. Por el contrario, fueron los propios congresistas y operadores mediáticos del fujimorismo y aprismo quienes salieron a defender a Humala y Villarán, que demuestra su interés por mantener intocable la corrupción. Mientras que quienes ideológicamente están del lado de la izquierda no han dudado un instante en pedir que la exalcaldesa sea juzgada del mismo modo que cualquiera de los otros políticos involucrados en aportes ilícitos. Con esto se demuestra que la política peruana se ha contaminado tanto en los últimos años. Esto ha sido por la actitud de un importante sector de la derecha peruana que ha carecido de firmeza en expulsar a los corruptos. La izquierda no es una ideología política infalible ni está exenta de malos integrantes, pero han tenido la actitud correcta al no blindar a ningún miembro. De Fuerza Popular y el Apra no se puede esperar una disculpa pero las personas honestas que son referentes de la derecha peruana deberán reflexionar con respecto a su proceder en corrupción. La falta de firmeza puede costarle al Perú que el fujiaprismo vuelva a tomar poder en el futuro.

Cristian Rebosio Aguilar

Responsabilidad ambiental

Señor Director:

Sobre Las Bambas, a la universidad peruana ni por asomo le consultan alguna posibilidad de solución a esta crisis socioambiental. El presidente del Consejo de Ministros debe conocer que los artículos 124 y 125 de la Ley Universitaria señalan la responsabilidad social universitaria como “fundamento de la vida universitaria, que contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad”. Esto implica e identifica la responsabilidad ambiental de la universidad en el entorno peruano, donde los problemas ambientales se multiplican, causando contaminación, degradación, pérdida de biodiversidad o calentamiento global, entre otros problemas. En esta realidad, la conciencia y participación ambiental de los ciudadanos lamentablemente aún es incipiente y la acción pública del gobierno es insuficiente. Como en el caso Las Bambas, los problemas socioambientales avanzan mucho más rápido que las soluciones y la afectación ambiental sigue un curso dramático que está dañando el entorno vital de las generaciones presentes y futuras de los peruanos. Por ello, en la generación y aplicación del conocimiento, en la implementación de soluciones efectivas para proteger los bienes públicos, en la recomposición de la sociedad y en el impulso de una mayor solidaridad, la universidad peruana tiene un deber social, ético y ambiental que cumplir.

Edwin Vegas Gallo

Retiro de inmunidad

Señor Director:

Era obvio que la mayoría del Congreso no iba a aprobar la reforma sobre la inmunidad parlamentaria. No iban a aceptar que la Corte Suprema, ni ninguna otra institución, tuviera la potestad de retirarles su preciada inmunidad; la misma que faculta a muchos congresistas a burlarse de la ley y a eludir las sentencias del Poder Judicial, como ocurrió recientemente con el desaforado, y ahora prófugo, general Edwin Donayre. Sin embargo, hay que resaltar que ha habido algunos valientes congresistas que, con argumentos sólidos, han emitido opiniones contrarias y se han enfrentado a la mayoría.

Ma.Antonieta Fernández

DNI 06628724