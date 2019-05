Capacitan a periodistas de 7 regiones en investigación y seguridad hídrica

Periodistas de siete regiones del país se reunieron en Piura durante tres días para reflexionar sobre las oportunidades e iniciativas públicas y privadas en materia de infraestructura natural para la seguridad hídrica.

Especialistas sobre gestión del recurso hídrico y expertos en periodismo incrementaron los conocimientos de los participantes en el marco del taller "Periodismo de Investigación frente a la Seguridad Hídrica".

Durante la jornada, Fernando León, exviceministro de Desarrollo Estratégico para los Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente, explicó que las infraestructuras naturales, que son sistemas de conservación, generan beneficios en el mantenimiento y captación del recurso hídrico y son, además, un mecanismo ante la prevención de desastres por eventos climáticos.

En esa línea, Isabel Calle, directora del programa de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) señaló que los gobiernos regionales deben aprobar acciones de conservación y destinar fondos del presupuesto económico para respaldar esos proyectos.

"Del presupuesto económico regional ¿cuánto se emplea en la preservación y gestión del medio ambiente? Apenas el 2%", afirmó Cristina Portocarrero, especialista del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina.

Además, informó que por ley las entidades prestadoras de servicios incluyen una tarifa por compensación ambiental, que debe ser empleada en mantenimiento de infraestructura verde. No obstante, no se ejecuta una reinversión por estos servicios ecosistémicos. "Sedapal cobra un sol en los recibos de agua para invertir en proyectos de infraestructura natural. Hasta la fecha no se ha hecho uso de lo recaudado", indicó.

El último día de la jornada contó con un espacio para la reflexión ética en el periodismo.

El veterano reportero Edmundo Cruz señaló que el principal compromiso del periodista es con la verdad. Contó sus experiencias cuando reporteó sobre el Plan Bermudas y el caso de la agente Zanatta, en los años 90. "El periodista tiene un trabajo de intermediación para entregar a la ciudadanía elementos con valor informativo, que le permita aproximarse a la verdad. Este principio se llama responsabilidad. El periodismo es una profesión muy ética", dijo. ❖

El dato