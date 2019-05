Yeni es la Gisela del siglo XXI

Es la Gisela del siglo XXI, es surrealista que se esté usando el canal del congreso para hacer talk shows en un afán estúpido de figurar. Aquí se viene a figurar legislando, no haciendo talk shows. Francesco Petrozzi sobre Vilcatoma.

Han lanzado al estrellato un programa humilde. Yeni Vilcatoma.

Si alguien quiere hacer su programa para defender al gobierno, se le va a dar. Pedro Olaechea.

¿Quién tiene miedo de que Hinostroza regrese al Perú? Daniel Salaverry.

Será mi destino morirme. ¿Quiere un segundo muerto la fiscalía? Seré yo. Luis Nava sobre su estado de salud.

Estoy preparada para ir a prisión hace mucho tiempo. Susana Villarán.

Hay un congresista felón. Héctor Becerril sobre quién le tomó una foto durmiendo en un salón del congreso.

No me blindó el fujimorismo. Pedro Chávarry.

No sé si tenía una gama de personajes o una banda. Es la primera vez en mi vida que casi todos mis personajes están en problemas. Carlos Álvarez.

No seré candidato en las elecciones de 2021. Martín Vizcarra.

No tengo agenda política propia. Yeni Vilcatoma.

No quiero ningún peaje manchado por la corrupción. Jorge Muñoz.

No me molesta cuando me ponen en redes acrónimos como CTM y HDP. No sé qué significan. Pedro Olaechea.

No me parece bien que yo hable de la señora Villarán, ella está en un problema, no diré nada. Luis Castañeda.

No habría nada malo en ello pues la política se hace conversando. Juan Sheput sobre si sería el candidato del fujiaprismo a la presidencia del congreso.

No encuentro trabajo ya y en eso coincidimos en que el trabajo debe ser primero para los peruanos. Congresista Jorge Castro sobre la limitación de venezolanos en el Perú y sus visitas frecuentes a Antauro Humala.

Ollanta es el Caín de mis hijos, es una gran decepción para mí. Yo he formado un líder, no un traidor. Traicionó a su familia, a su programa de gobierno, a los que votaron por él. Isaac Humala.

Sin inmunidad, yo les recomiendo cerrar y liquidar el parlamento. Víctor Andrés García Belaunde.

Quisiera que el congresista Arana diga quiénes son los delincuentes que han llegado al congreso. Héctor Becerril.