“Dentro del MP hay otras personas que pertenecen a la organización criminal”

José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, llegó a Puno para ofrecer una conferencia sobre delitos de corrupción organizada por la Corte Superior de Justicia de Puno. Fue recibido entre aplausos por cientos de personas en el Teatro Municipal de Puno, por la labor que desarrolla. Después de su presentación, un sencillo José Domingo Pérez respondió a las preguntas formuladas por La República.

Varios medios han señalado que su figura es el nuevo rostro de la lucha contra la corrupción. ¿Cómo percibe esa idea, se siente el rostro de la ley en el sistema judicial?

Agradezco las muestras de afecto de la sociedad. Soy parte de un equipo especial de fiscales que está bajo la coordinación del doctor Rafael Vela Barba, que venimos cumpliendo con nuestro trabajo. Y como todo funcionario que cumple su trabajo, siento el reconocimiento por parte de la sociedad. Pero considero que la lucha contra la corrupción no solamente depende de los fiscales. La lucha contra la corrupción es labor de todos. Soy un fiscal más, dentro de un grupo de fiscales que trabaja.

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó acusación constitucional contra el fiscal supremo Pedro Chávarry. ¿Cuál es su impresión, considerando que usted advirtió el allanamiento de oficinas lacradas?

Es la consecuencia del trámite procesal de acuerdo al marco legal. Esperemos que continúe el trámite procesal. Yo he manifestado públicamente que, como parte del Ministerio Público, me siento indignado de tener un representante en la Junta de Fiscales Supremos que haya cometido estos actos lamentables que no dignifican a la institución. Se espera que la próxima Junta Nacional de Justicia pueda destituir a Pedro Chávarry de dicho cargo.

Eso obliga a hacer una reflexión, porque usted ha señalado en su conferencia que Pedro Chávarry perjudicó la imagen del Ministerio Público.

Esa es una consecuencia de la jefatura que él ha realizado en los meses pasados. Se espera que con la gestión de la doctora Zoraida Ávalos, fiscal de la Nación, se revierta, y consideramos que, a nombre del equipo especial, se está realizando. La imagen del Ministerio Público se está tratando de reconstruir. Es difícil, obviamente. No solo está la presencia del fiscal supremo Pedro Chávarry. También hay otras personas que están involucradas con esta supuesta organización criminal que aún se encuentran en la institución y que lamentablemente continúan porque no ha habido la voluntad que se encaucen sus investigaciones. Se esperará que la Junta Nacional de Justicia pueda decidir la medida que les corresponde.

Usted ha señalado que, al investigar casos que tiene a su cargo, no solo se está investigando a personas naturales que cometen delitos comunes, sino detrás hay poderes. ¿Cree que la lucha contra la corrupción está en peligro? A raíz del caso de Pedro Pablo Kuczynski, hubo distintas corrientes que señalaron que es hora de debatir sobre la prisión preventiva; es hora de debatir el trabajo de los fiscales porque ellos no son dioses en un país constitucional.

Más allá de mencionar al investigado Pedro Pablo Kuczynski, creo que usted ha hecho un buen recuento de lo que ha venido sucediendo en la sociedad a través de los medios de prensa y diversos sectores políticos o interesados. Al no haber un cuestionamiento a la medida de la prisión preventiva anteriormente, extrañamente cuando hay un avance del equipo especial, al parecer se habrían unido algunos sectores para criticar esta medida, que es cautelar, que es provisional, que finalmente está establecida en la ley. Pero vemos un cuestionamiento reciente que preocupa y debemos estar alertas. Yo lo he indicado en este foro académico y en ese sentido se tiene que interpretar, no debemos ser ingenuos en la lucha contra la corrupción. Parte de ello implica estar bien informados.

Usted dice: “No hay que ser ingenuo”. ¿Qué se viene, tomando en cuenta que las colaboraciones eficaces van a ser validadas por jueces?

Continuar con firmeza por parte del Ministerio Púbico, con firmeza por parte de los jueces que adoptan decisiones, con firmeza por parte de la Procuraduría que respalda la labor del Ministerio Público. Con firmeza de los medios de comunicación de seguir informando.

¿Pero no siente que hay un riesgo, porque las colaboraciones van a tener que ser validadas por jueces?

Los años de experiencia en el Ministerio Público obligan siempre a estar alertas. A no descuidar ningún aspecto y a estar siempre donde corresponde, llamar la atención de lo que pueda suceder (...).

Doctor, veo su optimismo, pero la doctora Zoraida Ávalos ha advertido que, si bien hay fiscales que están haciendo su trabajo, de parte del Estado no tienen presupuesto ni infraestructura adecuada para combatir la corrupción. Y usted y el doctor Rafael Vela han vivido en carne propia ello.

(...) No solamente la actuación que realiza el Ministerio Público es por la voluntad o el conocimiento que pueda poner el fiscal, también tiene que tener órganos de auxilio.

Pero no hay presupuesto.

(...) Entiendo que se está haciendo las gestiones correspondientes y una vez que se ejecute y se materialice, imagino que se va a visibilizar porque ustedes lo van a ver a través de los resultados. Sin el presupuesto adecuado, igual se ha trabajado y se viene logrando las metas que nos habíamos trazado al tomar la decisión de conducir estos casos en el equipo especial. Yo confío que las cosas van a mejorar.

A raíz de la acusación constitucional en su contra, Pedro Chávarry dejó entrever que usted es un fiscal que no respeta a nadie. ¿Cómo responde a ello?

No hay respuesta frente a la persona que ha cometido un hecho con contenido penal.