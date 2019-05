Serán pocos a los que se va a extrañar

Esta columna está en contra de prohibir la reelección parlamentaria pues esa decisión siempre debe estar en manos del elector, pero viendo cada día en acción al elenco que nos ofrece el Poder Legislativo, se puede concluir que son pocos los congresistas que vamos a extrañar en el siguiente lustro.

Eso pensaba ayer mientras veía en el programa de Raúl Vargas de RPP a Mauricio Mulder, Víctor Andrés García Belaunde y Juan Sheput –tres de los congresistas más experimentados–, con poca capacidad de entendimiento del motivo por el cual la ciudadanía repudia al Parlamento y a sus integrantes.

Según Mulder, quien pese a haber trabajado en periodismo, o quizá por eso, cree que la mayoría de los problemas del país se originan en los medios, gran parte de la responsabilidad de la pobre imagen del Congreso es de la prensa y “de quienes ponen los titulares en los quioscos”, quienes actuarían en contubernio con el gobierno, algo que nadie en el panel objetó.

Olvida, para empezar, que no todos los medios son afines al gobierno, y que el soporte a las posiciones del mismo no es incondicional ni general. Pero olvida, a continuación, que es muy difícil respaldar a un Congreso que cada día se encarga de mantener invicta la vocación por el error y la cuchipanda.

Solo en estos días: Yeni Vilcatoma se despacha a sus anchas para beneficio propio en el canal del congreso y nadie repara en que ese medio que nadie ve es botín del fujiaprismo para sus agravios desde 2016; defienden una inmunidad que es impunidad, con Héctor Becerril sustentando la desfachatez; le dan tiempo a Donayre para que se fugue; quieren traer a Jaime Saavedra del Banco Mundial como investigado para maltratarlo en la comisión de Educación; crean el mamarracho del colegio de politólogos; y se recuerda que exoneraron al juez Hinostroza del crimen organizado para bajarle la pena.

Según el IEP, el 84% desaprueba al congreso de la república, 70% apoyaría al presidente Martín Vizcarra si lo disolviera, y 55% cree que la situación política del país mejoraría si ello ocurriera.

No es, evidentemente, lo que hay que hacer, pero eso es, lamentablemente, lo que la gente piensa, y eso no es culpa de la prensa, sino de lo que hacen y no hacen los congresistas del país.