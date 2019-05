Colegio de Periodistas de Lima: "Yeni Vilcatoma no es una comunicadora profesional"

El decano del Colegio de Periodistas de Lima, Ricardo Burgos, también se pronunció en torno al programa que la congresista Yeni Vilcatoma conduce en el canal del Congreso y que fue blanco de críticas esta semana.

"Yo no conocía su programa, he tenido que verlo en los archivos, y sin duda hay un elemento saltante que es que la persona que lo conduce no es una comunicadora profesional, o no es un periodista en ejercicio, algo que el Colegio privilegia y está batallando constantemente", dijo a Exitosa.

Ricardo Burgos señaló que "la libertad de expresión es un derecho de todos" y Yeni Vilcatoma tiene derecho a opinar "sobre todos los temas que tenga la decisión de hacerlo", pero podría transmitir su programa por Facebook Live y no usar el canal del Congreso.

"Los programas que se difundan en este segmento de televisión del Congreso deberían ser una vocería institucional, y no debería utilizarse bajo una posición de privilegio para destacar solamente el trabajo de un congresista, de 130 que hay", aseveró.

Asimismo, el decano del Colegio de Periodistas del Perú, Max Obregón Rossi, criticó a Yeni Vilcatoma y dijo que miente al asegurar que su programa no le cuesta "ni un sol al Estado".

"Todos quienes trabajamos en medios sabemos que no es cierto porque la luz, las cámaras, la escenografía, la señal al aíre, los camarógrafos y toda la producción en general tiene en costo y, en el caso de equipos, además una depreciación", detalló.