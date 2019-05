Yehude Simon sobre Villarán: “Está presa y está bien, no como el caso de Toledo”

Yehude Simon, líder del Partido Humanista Peruano, lamentó la situación que afronta Susana Villarán en estos momentos, quien está con 18 meses de prisión preventiva.

“Yo no voy a negar la verdad porque la realidad no la cambia nadie. Es un delito y está presa y está bien. No como en otros casos como el de Alejandro Toledo que pese a las pruebas lo sigue negando”, indicó en Nacional F.M.

Además, precisó que es necesario que se entienda que hay gente de izquierda buena, pero también mala; sin embargo, es “irresponsable decir que toda la izquierda está en crisis por Susana Villarán”.

“Eso no es cierto, hay muchos sectores de izquierda y hay buenos y malos elementos como en toda familia, subrayó.

Sobre Susana Villarán

La exalcaldesa de Lima se encuentra con 18 meses de prisión preventiva por haber recibido presuntamente aportes ilícitos de las empresas Odebrecht y OAS.

A Villarán se le investiga por asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo y lavado de activos. La exalcaldesa habría recibido 10 millones de dólares de parte de las constructoras para financiar su compaña contra la revocatoria en el 2013 y para la campaña de reelección del 2014.

Por su parte, Villarán aceptó tener conocimiento de los aportes de ambas constructoras. “Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del No a la revocatoria. Tomamos la decisión José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar los fondos de campaña”, indicó a Exitosa.