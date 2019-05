Arce rechaza propuesta de Vilcatoma de tener un programa juntos en canal del Congreso

El congresista de Nuevo Perú Richard Arce no aceptó la proposición de la fujimorista Yeni Vilcatoma de compartir un espacio en la señal del Congreso de la República.

Como se recuerda, Yeni Vilcatoma viene siendo sumamente cuestionada por la opinión pública y distintos colegas parlamentarios por usar el canal del Congreso (que se financia con el recurso de todos los peruanos) para entrevistar a analistas políticas que critican las reformas políticas del Gobierno y al Ministerio Público.

En línea con ello, Richard Arce envió una solicitud formal al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, a fin de que también le permita conducir un programa de televisión por un tema de equidad.

A manera de respuesta, Yeni Vilcatoma declaró en RPP que no tendría ningún inconveniente en compartir espacio con el legislador. No obstante, el político fue claro y dio a atender que no aceptaría, pues en el contenido del programa de ella no se persiguen fines congresales.

"No acepto tener un programa conjunto porque no se debe gastar indebidamente el recurso público como lo hace tu programa de TV. Eso es peculado. Nosotros pedimos un programa para que se informe sobre la labor parlamentaria como señala el artículo 34 del Reglamento de Organización y Funciones del Congreso", informó Richard Arce desde su cuenta de Twitter.

Por otro lado, la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, manifestó que desde su mesa de trabajo revisarán si en la intervención televisiva de Vilcatoma se comete alguna falta.

"De todas maneras creo que deberíamos evaluar eso y el recurso que se está empleando para eso. [...] La libertad de expresión está por encima de todo y se valora, pero para eso existen canales comerciales o privados donde uno puede tener su propio programa y hacer sus denuncias si considera conveniente, pero (en este caso) son recursos del Estado y del Congreso, y eso hay que tenerlo claro", apuntó.