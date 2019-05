Reforma política

Señor Director:

El Poder Ejecutivo presentó un conjunto de proyectos de ley al Congreso. Las iniciativas legislativas están referidas a la bicameralidad, la relación Ejecutivo-Legislativo; elecciones presidenciales y de congresistas; organizaciones políticas y financiamiento; inmunidad parlamentaria; participación electoral y política de los ciudadanos; y gestión de gobiernos regionales y municipales. Recordemos que esta comisión presentó su informe luego de unos dos meses de trabajo el pasado 4 de marzo. Lamentablemente, tanto el Ejecutivo como el Congreso han entrado en una confrontación innecesaria respecto a estas iniciativas. El primero responsabiliza al otro de dilatar el estudio y debate de estas reformas, mientras que el segundo responde indicando que el Ejecutivo pretende utilizar esta confrontación como una “cortina de humo” y así evitar tocar temas de más importancia para el país. En esa línea se espera que estas medidas sean entendidas en su conjunto como una reforma íntegra y no como un mero listado de acciones.

Exon Flores Suquita

DNI 41616792

Sobre Colegio de Politólogos

Señor Director:

Rechazo la aprobación de crear el Colegio de Politólogos del Perú. Como politólogo, considero injustificado el requisito de incorporación al Colegio para poder ejercer mi profesión. Ni el proyecto ni sus auspiciadores han presentado argumentos persuasivos sobre cómo el Colegio contribuirá al ejercicio ético de la Ciencia Política. Del mismo modo, el proyecto es deficiente, pues no deja en claro si licenciados en Gobierno, Políticas Públicas, Asuntos Públicos, Gestión Pública, entre otros, serán considerados como politólogos. Asimismo, quisiera hacer hincapié en una de las consecuencias negativas del proyecto que no se ha explicado de manera detallada en algunos medios. Muchos de los politólogos peruanos más conocidos, como lo son los integrantes de la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política: Martín Tanaka, Jessica Bensa, etc., no son licenciados en Ciencia Política. Varios estudiaron maestrías y doctorados en esta disciplina, sin embargo, sus grados de bachiller y títulos profesionales de licenciado son en Sociología o Derecho. Por ende, el proyecto desactivará a voces importantes de la esfera pública durante el corto a mediano plazo.

César Diego Echevarría

DNI 73090208

La destrucción de Kuelap

Señor Director:

Kuelap es (y ha sido) ese pequeño rincón de los andes orientales donde se conjugaba en una armoniosa relación el hombre Chillaos con su ecología. Esta fortaleza significó el máximo esfuerzo de un conjunto de grupos étnicos por eternizarse. Sin embargo, hoy Kuelap se está derruyendo, sus piedras caen como gotas de lluvia, son las lágrimas de los Luya y Chillaos, sus constructores; por sus pasillos se escucha silenciosamente el llanto de aquellos/as que hoy conocemos como Chachapoyas. Kuelap, tu gloria y esplendor van muriendo en manos de la ineficiencia y la pésima gestión de tus autoridades nacionales, regionales y locales. Son más de dos años que tus autoridades te tienen postrado entre plásticos, maderas y fierros. La ineficiencia e ineptitud de tus gobernantes y funcionarios tienen que ser denunciados y pagados. Kuelap, ¡no puedes estar agonizando! Tu estirpe guerrera es más fuerte que cualquier ignoto funcionario que viene socavándote. Kuelap, tienes vida propia por más de cinco siglos y cualquier gobernante regional que te viene ninguneando, sin entender el valor que representas, no podrá con tu grandeza. Kuelap es más imponente que cualquier gobernante o funcionario que ha pasado por Amazonas o el Perú. Solicitamos que se hagan cambios urgentes de funcionarios eternos que gestionan la cultura en Amazonas.

Elmer Torrejón Pizarro

elmerpizarro@gmail.com