El futuro de los partidos políticos

Mientras esperamos y procuramos que se produzcan los acuerdos indispensables para avanzar en la reforma política, cabe formular un par de observaciones que pueden servir de colofones a los convulsos días que vivimos:

Primera: no es cierto que la megacorrupción generalizada se limitara a producto de exportación de las transnacionales brasileñas. Estas multiplicaron los montos del negocio y el número de sus clientes, pero no inventaron el lúgubre paisaje que nos agobia. Más bien, se aprovecharon de un clima preexistente que, por supuesto, no engloba a todas las empresas peruanas, pero sí a algunas muy importantes. Tampoco a todos los que hacen política, pero sí a una parte muy notable de ellos.

Segunda: No se puede asegurar que los partidos políticos, tales como los hemos conocido históricamente, vuelvan a ser protagónicos. Ni en el Perú ni en el mundo. Lo que sí se puede pronosticar, sin mucho temor a equivocarse, es que los actuales partidos y líderes, estos que conocemos, no tienen un futuro seguro. Ni aquí ni fuera.

Por cierto, la renovación de partidos ha sido una vitamina vigorosa para la vigencia de la democracia. Nosotros la vivimos en 1931, cuando aparecen los partidos de masas; en 1956, cuando surgen los nuevos reformismos (Acción Popular, la Democracia Cristiana, el Movimiento Social Progresista); y en 1980, cuando se configura un régimen tripartito (AP-PPC, el APRA y la Izquierda Unida).

Pero desde Fujimori en 1990, y aún antes, desde Belmont, no han vuelto a aparecer partidos que representen algo más que movimientos en torno a un individuo. Podríamos llegar al bicentenario sin novedades notables en este terreno. Treinta años en los que ha habido caudillos capaces de expresar el malestar popular, sí, pero no de producir alguna idea nueva ni de mantenerse al margen de la corrupción. Salvo excepciones, como la de Valentín Paniagua.

En estos días, sin embargo, surgen movimientos que proclaman ideas sustantivas: la Bancada Liberal, el “republicanismo morado” y un grupo destacado de congresistas de izquierda que están tratando de abrir camino a la inversión minera con respeto a los derechos ambientales y comunitarios y de recuperar banderas sociales sin los clichés ni manuales del pasado. Estos grupos comparten, además, un compromiso con los derechos de las mujeres y de las minorías de todo tipo. Constituyen, de esa manera, el polo de la modernidad en la política peruana.

Pero probablemente tendrán que articularse en formas novedosas para adquirir eficiencia en un mundo en que la democracia se ha traslado de los congresos, los partidos, los locales y las células partidarias a los espacios mediáticos y virtuales. Así como ya no se puede actuar a través del ágora griega o los consejos de las repúblicas renacentistas, parece que ni los congresos ni los partidos están en las mejores condiciones para constituir loe escenarios principales de la nueva vida democrática. Hay harta tarea para la imaginación política.