Verónika Mendoza sobre inmunidad parlamentaria: "Mayoría congresal tiene rabo de paja"

La Comisión de Constitución, presidida por la fujimorista Rosa Bartra, decidió por mayoría desestimar la propuesta del Ejecutivo de que el Poder Judicial se encargue de levantar la inmunidad parlamentaria, en el marco de la reforma política.

Con dicha determinación los congresistas seguirán siendo los encargados de analizar si a un colega se le debe quitar la inmunidad o no. Quince parlamentarios votaron a favor de ello y 4 en contra.

La noticia fue sumamente cuestionada por la opinión pública y el Ejecutivo. "En el Perú hemos perdido hasta la confianza en la verdad", señaló por ejemplo Salvador Del Solar.

A su turno, Verónika Mendoza usó su cuenta de Twitter para referirse sobre el tema. La presidenta de Nuevo Perú señaló que se ha demostrado que los propios legisladores no chocarán con sus intereses.

"La mayoría parlamentaria se aferra a su inmunidad porque tiene rabo de paja. Después del caso Donayre-robagasolina hoy fugado porque otorongo no come otorongo; queda claro que el propio Congreso no puede ser el que levante la inmunidad. Reforma política, ya", escribió Verónika Mendoza.

Asimismo, Verónika Mendoza fue entrevistada por un medio web internacional sobre la situación política y económica de nuestro país, y sobre el suicidio de Alan García (que el 17 de mayo cumplió un mes de fallecido).

"Todos los expresidentes electos en democracia y junto a ellos sus exministros, viceministros, altos funcionarios, casi toda la clase política del Perú está involucrada y procesada por casos de corrupción. Y subrayo, porque se suele olvidar, a toda la clase empresarial tradicional. Las grandes empresas constructoras que eran referentes del modelo económico peruano también están siendo procesadas por casos de corrupción. El corrupto y el corruptor, el que dio y el que recibió", manifestó para el portal Nodal.

"Sobre Alan García, sin lugar a dudas es un hecho que generó conmoción porque se trata, más allá de cualquier consideración política o jurídica, de una vida humana. Por otro lado, lamentablemente es un hito más en la larga trayectoria del señor Alan García evadiendo la Justicia. Ya en otras oportunidades tuvo denuncias por violación de derechos humanos y por corrupción que logró evadir yéndose a otro país, esperando que sus delitos prescribieran", apuntó Verónika Mendoza.