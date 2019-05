Marco Arana señala que programa de Yeni Vilcatoma discrimina a otras bancadas

El congresista Marco Arana se refirió al programa ‘Sin Corrupción’ que conduce la legisladora Yeni Vilcatoma en el Canal del Congreso, el cual también se repite en el Canal 7, que también pertenece al Estado.

Marco Arana remitió el Oficio N° 470-2018 a Daniel Salaverry, presidente del Congreso, en el que propone expone que, si se asigna un espacio de televisión a un representante de una fuerza política, por equidad, también debería ampliarse a todas las bancadas del Congreso, de esta forma no tendría un uso discriminatorio o con ciertos privilegios para una parlamentaria.

Hay que tener en cuenta que el Canal del Congreso es propiedad del Estado y el medio de comunicación tiene como fin el uso institucional.

Para Arana, es necesario que la presidencia del Congreso de la República explique por qué una congresista cuenta con un programa que usa para despotricar contra sus adversarios.

Además, conocer si existe algún acuerdo para que los vicepresidentes del Congreso tengan el privilegio de contar con un espacio televisivo en el canal del Congreso, cuya dirección política no expresa la pluralidad ni el ejercicio de la opinión democrática de todas las fuerzas políticas del Parlamento.

Por su parte, Daniel Salaverry se refirió al programa de Yeni Vilcatoma. “El programa viene de meses atrás y lo que se quiere es mejorar el contenido. Como presidente, yo siempre he sido muy respetuoso y jamás he tenido injerencia para que se quite o ponga algún tipo de contenido”, dijo, para luego indicar que la responsabilidad del programa es del área de Comunicación del Congreso.