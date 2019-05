García Belaúnde sobre caso Vilcatoma: "No se puede usar el canal del Congreso para atacar"

Las críticas contra Yeni Vilcatoma por haber empleado un espacio del canal del Congreso de la República para entrevistar a analistas que critican las propuestas de reforma política del Gobierno, van en aumento.

Ahora se sumó la del parlamentario de Acción Popular Víctor Andrés García Belaúnde, que indicó que la señal del Parlamento (que se financia con los impuestos de los peruanos) no debe emplearse para atacar al Gobierno ni viceversa.

"No he visto el programa, no veo el canal del Congreso salvo cuando estoy aquí para ver los debates de las comisiones y del Pleno. Pero evidentemente tiene que haber un filtro en primer lugar; el Congreso no puede usar su canal para atacar al Gobierno, como tampoco me parece que el canal del Gobierno se use para atacar al Congreso, que es el canal 7", explicó García Belaúnde para Canal N.

"Sin embargo, hay 130 congresistas aquí y cualquiera podría tener el mismo derecho de acceder a la televisión del Congreso, que por suerte la ven muy pocos", añadió el político.

En otro momento le consultaron si le gustaría tener un programa en el canal del Parlamento. “No tengo mucho tiempo la verdad [...] ”Vitocho con el público” ¿no?”, respondió entre risas Víctor Andrés García Belaúnde.

Vale recordar que Richard Arce de Nuevo Perú le solicitó formalmente al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, tener un espacio en el canal congresal por un tema de equidad.

"Realizamos la presente petición al amparo del principio de igualdad reconocido por el artículo n 2.° de la Constitución Política del Perú, así como el artículo n 93.° primer párrafo, de acuerdo con los cuales corresponden ser reconocidos los mismos derechos y prerrogativas a todos y cada uno de quienes ejercemos función parlamentaria y representación de la nación", escribió en la misiva Richard Arce.

Por su lado, Yeni Vilcatoma señaló el jueves 16 por la noche a RPP que incluso no tendría ningún problema en compartir programa con el legislador.