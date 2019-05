Vilcatoma: Salaverry asegura que el área de Comunicación del Congreso es parte de la vicepresidencia

Daniel Salaverry, presidente del Congreso, precisó que el área de Comunicación del Congreso se maneja con autonomía y es parte de la vicepresidencia del Congreso, siendo Yeni Vilcatoma la tercera vicepresidenta.

“El año pasado esta área pasó a ser parte de la vicepresidencia y se está haciendo una reestructuración para una nueva parrilla que se va a lanzar en julio”, indicó.

“El programa viene de meses atrás y lo que se quiere es mejorar el contenido. Como presidente, yo siempre he sido muy respetuoso y jamás he tenido injerencia para que se quite o ponga algún tipo de contenido”, señaló Salaverry.

El presidente del Congreso se refirió a Yeni Vilcatoma, luego de que diversos parlamentarios critiquen que la legisladora tenga un programa en el Canal del Congreso llamado “Sin Corrupción” en el que critica las decisiones del Ejecutivo.

Ante esto, Richard Arce envió una carta a Daniel Salaverry pidiendo que también él pueda tener un espacio televisivo.

"Le requiero se sirva disponer a quien corresponda, la asignación de un programa de televisión, de idéntica extensión temporal, al que ha sido asignado a la señora congresista Yeni Vilcatoma, en la señal del canal del Congreso, bajo el nombre 'Sin corrupción’”, escribió Arce en el documento.

Además, utilizó su cuenta de Twitter para referirse a su solicitud. "Así como la congresista Yeni Vilcatoma tiene el ‘privilegio’ de tener un programa de TV propio en el Canal del Congreso, he solicitado que en aras de la "pluralidad" y la "democracia" que hay en el Congreso se me otorgue un espacio televisivo propio", escribió.