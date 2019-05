Daniel Salaverry sobre programa de Vilcatoma: “El contenido tendrá que revisarse”

Daniel Salaverry, presidente del Congreso, se refirió al programa que tiene la legisladora Yeni Vilcatoma en el Canal del Congreso, en el que utiliza el espacio para criticar las decisiones que tomar el presidente Martín Vizcarra.

" Respecto al contenido de este programa en especial, tendrá que revisarse por los jefes directos de esa área (de Comunicación)", señaló, en referencia al espacio 'Sin Corrupción', el cual se repite, luego de pasarse en el Canal del Congreso, en el Canal 7.

"Como presidente yo siempre he sido muy respetuoso y jamás he tenido injerencia para que se quite o ponga algún tipo de contenido", añadió.

Por su parte, el parlamentario oficialista Clemente Flores anunció a La República que exigirá que se cancele el programa de Vilcatoma, pues este debe ser utilizado para fines institucionales y no para hacer política.

"Si la señora quiere hacer política en un programa, pues que lo haga en un medio privado", cuestionó.