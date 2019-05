Cerremos el Congreso

Señor Director:

A estas alturas la mayor parte de congresistas –sobre todo fujimoristas y apristas–han denigrado el Congreso, desde su elección e instalación en el 2016 a la fecha solo se han dedicado a defender y blindar a personajes muy cuestionados, como Keiko Fujimori, Alan García, Pedro Chávarry, César Hinostroza, Edwin Donayre, entre otros con muchos delitos. Para estos personajes el Congreso ha servido como refugio o asilo protegido; es decir, el Congreso como institución fundamental en la lucha contra la corrupción no se ha comprometido en esta tarea Todo lo contrario. Ha actuado en contra de la lucha, contra este flagelo, obstruyendo en todas las formas. De manera que la conclusión natural y lógica es que han demostrado hasta su incapacidad moral. Estos motivos son suficiente para que el Presidente de la República pueda cerrar y convocar a una Asamblea Constituyente con la finalidad de que se elabore una nueva Carta Magna más acorde a las necesidades de la patria, en sustitución de la del 1993 que fue impuesta con fraude, por tanto es espuria.

Antonio Sordómez M.

DNI: 07200136

Odebrecht y la corrupción

Señor Director:

La excaldesa de Lima Susana Villarán ha confirmado que, junto al exgerente de la MML, conocía los aportes de Odebrecht y OAS para la campaña del NO a la revocatoria. El problema de sus declaraciones es que no ha sido enfática en confesar si fue ella quien pidió a Jorge Barata dichos aportes, o si fue José Miguel Castro. Tampoco ha confirmado los 4 millones de dólares que se entregaron para su reelección. No sabemos si estas declaraciones van a beneficiarla penalmente, por el momento el juez ha aceptado el pedido de prisión preventiva porque este caso se encuentra muy avanzado respecto a su inminente acusación. Podrían entenderse estas declaraciones como una estrategia en su defensa para poder reducir los años de pena que pediría la Fiscalía. Con la prisión preventiva a Villarán, se va confirmando la tesis de la fiscalía: Odebrecht pagó a todos los candidatos a fin de favorecerlos con adjudicaciones de obras importantes. Es muy probable que el próximo con la misma suerte sea el exalcalde Luis Castañeda por la obra Línea Amarilla. Mientras el pueblo pide un cambio en la clase política, en el Congreso se obstruyen las reformas políticas.

Joel Peña

joel.0604pv@gmail.com

Contraloría y fiscalización

Señor Director:

Se lee en el portal de la Contraloría lo siguiente: “La Contraloría General de la República es la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control. Supervisa, vigila y verifica la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos del Estado. Para realizar con eficiencia sus funciones, cuenta con autonomía administrativa, funcional, económica y financiera. La Contraloría General cuenta con atribuciones especiales que le otorga el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República”. ¿Por qué la Contraloría General de la República (CGR) tendría que suscribir convenios con algún gobierno regional o local para poder desarrollar sus funciones? ¿La CGR no podría ejercer las acciones de control en las instituciones que no han suscrito este tipo de convenios? Pensamos que las respuestas tienen que ser un inequívoco NO. Desde el momento que se suscribió el convenio ya podría existir un conflicto de intereses entre el Organismo de Control y la entidad regional. Sin embargo no sabemos que algún consejero regional (claro, si ya no está el vacado exConsejero Regional Baldomero Gutarra García que era el único que realizaba labores de fiscalización), ni alguno de los –dizque– representantes congresales de esa región (que también deben ejercer funciones de fiscalización) se hubiesen preocupado.

Marco Silva Santisteban

DNI: 07233036