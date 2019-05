“Hay que encontrar la vena que conecte el dinero y contratos”

Son 18 peajes que tenemos en Lima, entre Rutas de Lima y Línea Amarilla (Lamsac).

Acá hay que calmarnos porque escucho muchos comentarios como los de la primera autoridad de Lima quien dice que no quiere peajes manchados de corrupción. Para que esto sea claro primero tiene que haber una sentencia judicial. Todos hemos escuchado que la exalcaldesa Susana Villarán dijo que hubo dinero de por medio. Ahora hay que encontrar la vena que conecte el dinero y los contratos. Pero para que una decisión que tiene que ser técnica y no política, y no le genere costos a la ciudadanía, tenemos que esperar la resolución judicial.

Si Villarán llega a ser sentenciada, pero no se encuentran vínculos entre los pagos ilícitos y los peajes, ¿no se podrán modificar?

Todo proceso de ruptura contractual, puede ser sometido a un proceso arbitral. Cuando digo que nos calmemos, es que en ese proceso la razón de interés público no se encuentra lo suficientemente sustentada. Esto le va costar una indemnización multimillonaria a la ciudad de Lima. Pero esto no ocurriría si existe esta sentencia judicial (por el caso Lava Jato respecto a las coimas por Línea Amarilla y Rutas de Lima).

Pero para que eso suceda pasarían varios años.

Por eso hay que invocar a la ciudadanía a la tranquilidad. Todos los procesos de Asociación Público Privada (APP) tiene un proceso de retorno de la inversión. La razón fundamental de estos procesos es la realización de proyectos que esa inversión retorne a través de peajes abiertos o peajes sombra que son financiamiento que el Estado le devuelve porque es un privado que ha invertido dinero.

¿No considera que las declaraciones del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se toman como una invocación de la ciudadanía a oponerse a los peajes?

Bueno, el alcalde es un político. Esto es un tema técnico de inversiones y no solo que van a afectar al municipio en un escenario de que el Perú tiene la necesidad de atraer inversiones. ¿Cuál es la seguridad jurídica que puedo brindar a un inversionista? Jugar un partido adecuado en favor de la ciudadanía, pero con reglas de juego en la que yo sepa que voy a ganador.

¿Cuál debería ser el camino que debe seguir el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien ha sido claro al resaltar que no quiere peajes manchados en corrupción?

Decir no quiero peajes manchados, se contradice con revisar (los contratos de concesión). Creo que lo que hay que hacer es esperar que el Concejo Metropolitano determine qué hacer. Pero no hay lonche gratis. Si yo quiero romper un contrato, ¿cuánto me va costar? Si somos conscientes y así queremos asumir el costo. Será lo que la ciudadanía ha decidido en base a sus autoridades. ❖