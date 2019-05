Daniel Salaverry: “No tendría ningún problema en no tener la inmunidad parlamentaria”

Ante el archivamiento del proyecto de la reforma política sobre la inmunidad parlamentaria, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, consideró que en la Comisión de Constitución faltó un mayor análisis de profundidad.

La decisión tomada en Constitución sucede un día después de la reunión entre el presidente Martín Vizcarra y las bancadas parlamentarias, en el que se llegó a consensos sobre los proyectos de reforma política.

“Lamento que la reunión del día de ayer no haya servido para nada. No basta con ir a tomar café con el premier o el presidente, no basta con ir a un diálogo de sordos”, indicó Daniel Salaverry en Canal N. Añadió que “se debió analizar un poco más a profundidad” el proyecto de la inmunidad parlamentaria.

El presidente parlamentario señaló que debe encontrarse un “mecanismo” para poder levantar la inmunidad parlamentaria, que no afecte el equilibrio de poderes y que genere confianza a la sociedad.

“No se trata de qué instancia es la que levanta, sino cuál es el mecanismo para poder facilitar que se dé la inmunidad parlamentaria y que puedan ser investigados o cumplan su pena”.

Ante ello, Daniel Salaverry opinó que “yo no tendría ningún problema en no tener la inmunidad, pero esto es un tema muy personal”.

El proyecto de la reforma presentado por el Poder Ejecutivo planteaba que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria sea potestad de la Corte Suprema, además de que se debía emitir un pronunciamiento en un plazo de 30 días por los pedidos hechos.