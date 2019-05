Jueces deciden hoy la suerte de alcalde de Cusco Víctor Boluarte

La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Cusco decidirá hoy, a las 2:30 de la tarde, la suerte del alcalde provincial Víctor Boluarte. Resolverán la apelación del burgomaestre a la condena de dos años de pena privativa de la libertad suspendida dictada por el juez Jimmy Manchego, por el delito de fraude en la administración de personas jurídicas, cometido cuando fue decano del Colegio de Abogados en 2008 y 2009. Se habla de la desaparición de medio millón de soles durante su administración.

Si la Sala de Apelaciones confirma la sentencia, Boluarte no sería suspendido en el cargo de alcalde. Eso debido a que el juez Manchego no fijó en su sentencia que la sanción sea de ejecución inmediata.

Hay preocupación en el entorno del alcalde, aunque él lo niegue. El pasado martes, Boluarte y su abogado Raúl Campana visitaron en su despacho al juez Luis Sarmiento, integrante de la sala.

¿Es normal que un procesado visite a un juez? Los abogados sostienen que sí. "Cualquier justiciable tiene derecho a entrevistarse con cualquier juzgador", señalaron varios letrados.

El alcalde dijo que espera el fallo judicial tranquilo. Según su visión, los jueces tendrían que revocar la sentencia y absolverlo.

No obstante, también existe otra posibilidad: que la condena del juez Manchego sea anulada y se ordene un nuevo proceso de juzgamiento. Una tercera alternativa es que la condena sea ratificada.

Por otro lado, el alcalde Víctor Boluarte envió un mensaje a sus seguidores y simpatizantes para pedirles que lo ayuden y no distraigan su gestión con pedido de puestos de trabajo.

"A todos mis amigos les expreso que si quieren ayudarme comprométanse con que alcancemos objetivos. No me distraigan con necesidades laborales que en la medida que cumplan un perfil, sean necesarios y aporten, serán convocados", escribió en su cuenta de Facebook.

"No busco beneficios"

El alcalde Víctor Boluarte reclamó también que no pongan por delante sus necesidades a las necesidades generales de la población y de una institución que está que "revienta" por anteponer intereses particulares. "No busco beneficios para mí ni para nadie en particular, busco que el Cusco florezca".