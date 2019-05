Iberico defiende que inmunidad parlamentaria sea solo facultad del Congreso

La inmunidad parlamentaria seguirá siendo controlada solo por el Congreso de la República, así lo decidió la Comisión de Constitución, presidida por la fujimorista Rosa Bartra. El legislador Luis Iberico se mostró a favor de la medida y señaló que esta garantía no significa necesariamente "impunidad".

En el debate del grupo de trabajo, se rechazó la propuesta del Poder Ejecutivo, parte de las 12 iniciativas legislativas de la reforma política, con la que se establecía que el fuero parlamentario sería levantado por la Corte Suprema si es que algún congresista era sentenciado.

Para el parlamentario de Alianza para el Progreso, quien ingresó como reemplazo de Edwin Donayre, la inmunidad no "necesariamente" significa impunidad. Defendió la autonomía del Congreso y se mostró en contra de que la inmunidad sea facultada para el Poder Judicial.

“Lo que tenemos que buscar en esta reforma, tanto Legislativo como Ejecutivo y Judicial, es fortalecer instituciones y no mellarlas ni debilitarlas. Creo que la inmunidad parlamentaria hay que entenderla como algo que defiende no a la persona, sino al Congreso como institución; defiende la investidura del congresista y no al congresista”, expresó el parlamentario.

El desaforado Donayre fue sentenciado por peculado en agravio del Estado, en última instancia, en torno al caso Gasolinazo. El Parlamento dilató su caso por casi ocho meses, con votos de Fuerza Popular y la Apra. Ahora el exmilitar se encuentra prófugo.

Cambio en la inmunidad parlamentaria

Iberico respaldó la decisión de la Comisión de Constitución e informó que sí se han establecido cambios en la inmunidad parlamentaria como con la modalidad de arresto.

Explicó que ya no es necesario entrar a un debate para aprobar la inmunidad de arresto, sino que se aprobará inmediatamente cuando el Poder Judicial informe de la sentencia y detención.

Especificó que esto será factible ante los delitos o ilícitos que se hayan cometido antes de que el congresista asuma el cargo legislativo.

“El Poder Judicial que te sentencia y que pide tu inmunidad es el que te la levanta. Estaríamos cediendo a otro Poder del Estado una injerencia que sí la va a tener en la medida que tú ya hayas venido con un juicio encima y te sentencie. Si llegaste así, te vas a cumplir la sentencia, de lo contrario hay un mecanismo de protección que no es impunidad necesariamente porque se va a evaluar cada caso”, comentó.

Por lo tanto, las solicitudes para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria seguirán siendo facultad del Legislativo con un plazo máximo de 60 días. La decisión fue respaldada con 15 votos a favor y 5 en contra.