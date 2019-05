Janet Sánchez indica que intentarían sacarla de Ética para retrasar casos

La parlamentaria y presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, señaló que estarían buscando retirarla de la mesa de trabajo con un problema que tuvo tiempo atrás con un viaje de representación.

"El miércoles 15 quisieron agarrar un tema que ya ha sido materia pasada y que admito que pudo haber sido un error administrativo en referencia a los viajes de representación, lo cual lo acepto, jamás bajaré la cabeza, soy una persona que actúa con transparencia y honestidad siempre, pero ocurrió por desconocimiento […] Sin embargo se subsanó ese error administrativo que lo asumo, y repito, jamás me ocultaré para responderle a la prensa y a la ciudadanía", declaró Janet Sánchez.

"No obstante, al parecer pasaría eso (el pedido de su salida). Yo no me aferro al cargo. Toda mi vida siempre he obtenido las cosas y he logrado mis objetivos gracias a esfuerzo y dedicación, pero jamás me he aferrado ni al poder ni a ningún cargo político", sostuvo.

Al ser consultada por la prensa si es que lo que estarían intentando sus detractores es retirarla para que no demore la revisión de casos pendiente en Ética, Janet Sánchez dijo que pareciera que sí.

"Pareciera. Tenemos más de 18 casos en la Comisión de Ética Parlamentaria y hay casos que ameritan una respuesta inmediata, porque eso es lo que está esperando la ciudadanía y eso es lo que la comisión está haciendo, y desde que hemos asumido esta gestión hemos trabajado en una línea correcta, honesta y transparente", manifestó.

Algunos de los casos que necesitan de una evaluación o resolución son los de Daniel Salaverry, Jorge Castro, Richard Acuña, Roberto Vieira, entre otros..