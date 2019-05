Denuncia de fiscal de la Nación contra Pedro Chávarry no será admitida, asegura Vásquez

La titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional contra el fiscal supremo Pedro Chávarry en torno a las acciones contra el Equipo Especial Lava Jato y la vulneración irregular de oficinas lacradas. Sin embargo, la demanda no sería admitida.

La institución estatal decidió acusar al exfiscal de la Nación por los presuntos delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal y atentado contra la conservación e identidad de objetos.

El vicepresidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Vásquez, advirtió que, de acuerdo al reglamento del Congreso, la denuncia de la fiscal de la Nación no procederá en la presente legislatura sino en la siguiente, porque ya fue archivada una anterior por el mismo hecho.

“El problema con esta denuncia constitucional va a ser el siguiente. Como dice el artículo 89 en el numeral M (del reglamento del Congreso), una denuncia constitucional archivada por el mismo caso no podría ser admitida en el mismo periodo legislativo. Es decir, la fiscal de la Nación debió esperar hasta julio”, declaró en entrevista con RPP.

El vocero de Alianza para el Progreso sostuvo que el expediente presentado se trataría de forma técnica para declararlo inadmisible. Consideró que Ávalos debió tener conocimiento de que presentando la denuncia en este periodo podría lograr solo “un saludo a la tribuna”.

Denuncia contra Chávarry

Sin embargo, sostuvo que podría ser declarada si es que se presentan nuevas pruebas. Agregó que aún no revisó el documento, pero supone que este sería el caso por la gran cantidad de información que presenta al constar de 1 490 folios y una carpeta auxiliar de 113 folios.

“El otro supuesto que se necesita para poder declarar procedente la denuncia constitucional es que tenga nuevas pruebas. Me imagino que sí lo tiene, no he revisado la denuncia, pero si la hace una fiscal que conoce y es especializada en el tema y viendo los folios que son 150 más o menos, tiene que haber nuevas pruebas”, destacó.

El Ministerio Público inició la investigación contra Chávarry luego que imágenes de seguridad mostraron que el exfiscal de la Nación estuvo presente cuando su exasesora Rosa Venegas ingresó a las oficinas que habían sido lacradas durante un allanamiento realizado por el fiscal José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato.

Marco Arana responde a César Vásquez

El legislador de Frente Amplio, Marco Arana, contradijo lo dicho por Vásquez y sostuvo que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene el deber de admitir la denuncia porque está bien sustentada.

"Recordemos que la acusación que tuvo que ver con el deslacrado de oficinas (...) se basó en informes periodísticos. Esta nueva denuncia tiene más de 1 900 folios por lo tanto debe de estar muy ben documentada por eso la subcomisión está obligada, según mi perspectiva, de darle toda la prioridad y no como señaló el presidente (César Segura) de ponerlo a votación", declaró Arana para La República.

Considera que Pedro Chávarry no renunciará porque se siente más seguro con el blindaje de la mayoría fujimorista y aprista desde el Parlamento.

Denuncias a Pedro Chávarry

El congresista Juan Sheput tiene plazo hasta este viernes 17 de mayo para presentar el informe final sobre las denuncias contra los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez.

El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, señaló que una vez entregado el informe final, se votarán para aprobarlos o no.