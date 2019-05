Martín Vizcarra negó en reunión con bancadas volver a postular a la presidencia

El presidente Martín Vizcarra negó ante la reunión que tuvo con los voceros de las bancadas el miércoles 15 de mayo que tenga intención de volver a postular a la presidencia.

“Ayer he reiterado, no sé si por octava o décima vez, que no voy a participar en las elecciones del 2021. He dicho que si quieren lo pongan en una de las reformas, claro y específico, que el actual presidente no pueda postular, por más que asumí el cargo como vicepresidente”, declaró.

“Lo que queremos es dejar un legado, tener mejor representatividad, una democracia más fuerte e instituciones más fuertes y eso no se hace legislando a favor de uno mismo. Ni los congresistas ni el actual presidente va a estar a partir del 2021”, añadió.

Ampliaremos en breve