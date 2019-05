Jorge Muñoz anuncia que evaluarán anular peajes de Lima

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, adelantó que convocará a una sesión extraordinaria del concejo municipal metropolitano para evaluar la situación de los peajes de la capital, cuyos contratos fueron firmados con Odebrecht y OAS, empresas brasileñas vinculadas a casos de corrupción.

En declaraciones para la prensa, el burgomaestre sostuvo que es posible, tras un acuerdo de concejo, la nulidad de los contratos sobre estas concesiones, para ello pidió la unidad sin importar "los colores partidarios".

"Estamos en proceso de evaluación, y eso [la posibilidad de anular contratos] se va a saber en los próximos días [...] Va más allá de los colores partidarios, lo tenemos que ver como una unidad", sostuvo el alcalde sobre los peajes de Línea Amarilla y Rutas de Lima.

Asimismo, Jorge Muñoz comentó a titulo personal que no permitirá que se realicen obras cuestionadas por casos de corrupción.

"Acá tenemos que verlo como un concepto de unidad del concejo para la toma de decisiones, porque lo que queremos es que los ciudadanos tengan obras que no estén manchadas por la corrupción", agregó el burgomaestre.

Finalmente, Muñoz manifestó que la exalcaldesa Susana Villarán "está donde tiene que estar", tras la orden de 36 meses de prisión preventiva.

Hoy he convocado al Concejo Metropolitano para enfrentar juntos, todos los partidos unidos en una sola fuerza, la grave crisis que ha manchado las obras que los ciudadanos de Lima necesitan. Los contratos de la corrupción no van. Los peajes de la corrupción no van.