Para Gerardo Távara, hay personas honorables entre los postulantes a la JNJ

Según el secretario general de Transparencia, Gerardo Távara, no se puede generalizar y decir que los 120 postulantes a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) carecen de mérito y, por el contrario, destacó que después de haber revisado la lista existen algunos destacados juristas y personas honorables.

“Estoy convencido de que hay juristas muy notables que no postulan y que hubiese sido ideal que también postulen, pero he podido revisar rápidamente la lista de los 120 y encuentro que hay algunos destacados juristas, personas honorables de manera que no podemos generalizar y decir que los 120 carecen de méritos para ser miembros de la JNJ”, destacó .

Távara manifestó a La República que son “sorpresivas” e “inapropiadas” las declaraciones de los integrantes de la comisión seleccionadora de la JNJ, José Luis Lecaros (presidente del Poder Judicial), quien en la víspera dijo sentirse “decepcionado” por la calidad de los postulantes; así como del Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien afirmó que les “hubiera gustado que más personalidades participen, pero es lo que hay”. En ese sentido, indicó que lo que corresponde es que la comisión seleccionadora haga el máximo esfuerzo posible para garantizar “no solo la idoneidad profesional de los abogados y abogadas que se han inscrito sino, fundamentalmente, la idoneidad ética”.

Para el ex alto comisionado para la reforma judicial Walter Albán, la propia comisión seleccionadora de la JNJ tiene responsabilidad en que no hayan postulado más personas con mayor trayectoria y reconocimiento por el tipo de evaluación elegido.

“A personas con una trayectoria como la que se está solicitando no se les somete a un examen de admisión a una universidad. Podría haberse pensado en sustentar un ensayo sobre algún tipo de ponencia sobre un tema jurídico importante", dijo. ❖

