Salaverry sobre el blindaje fujimorista a Hinostroza “le está pasando factura al país”

El titular del Legislativo, Daniel Salaverry, se pronunció por la extradición del exjuez supremo César Hinostroza en la que se excluye el delito de organización criminal. Enfatizó que esto fue motivado por intereses fujimoristas.

Según la justicia española, la acusación a Hinostroza, de ser líder de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, es débil debido a que los miembros del grupo delictivo, correspondiente a los exconsejeros del CNM, no están siendo procesados por el mismo delito. Esta situación fue establecida por el Congreso de la República.

En la resolución judicial se establece que "no parece que identifiquen una auténtica organización criminal" porque "parece que el reclamado (César Hinostroza) sería el jefe de una organización sin miembros".

Salaverry a Fuerza Popular

Al respecto, Daniel Salaverry enfatizó que "el blindaje" al exmagistrado César Hinostroza ha traído sus consecuencias en la decisión de extradición de excluir el delito de organización criminal, el más grave.

"Es lamentable que la decisión de algunos congresistas de la sesión de la Comisión Permanente, de la que yo me retire porque me di cuenta de cuál era la consigna y no estaba de acuerdo, ahora le esté pasando la factura al país", declaró a la prensa.

El presidente del Parlamento le recordó el blindaje de Fuerza Popular revelado en el chat 'La Botica'. En la conversación de los miembros de la bancadas fujimoristas y asesores del partido político, la congresista Alejandra Aramayo escribió “solo hemos blindado a Hinostroza”.

Agregó que las amenazas del exmiembro del CNM, Iván Noguera, "asustó" a varios congresistas por lo que las voceras de la bancada convencieron de que se excluya el delito de organización criminal a los investigados, lo que provocó que España decida extraditar a Hinostroza no por ese delito.

"Creo que las amenazas del exconsejero Noguera, que señala a los congresistas con audio y videos, asustó a muchos y eso hizo que no solamente se le saque de organización criminal a los seis magistrados de CNM, sino también al exjuez. Habrá que preguntarse quién tiene miedo que Hinostroza regrese al Perú", manifestó.

Hinostroza en libertad

La Audiencia Nacional de España rechazó el pedido de prisión provisional al exjuez supremo César Hinostroza, a pesar de que aprobó su extradición a Perú por tres delitos.

La Fiscalía española solicitó que se le imponga la medida cautelar luego de que se aprobara su retorno al Perú. Sin embargo, la justicia española valoró la presunción de inocencia por lo que ordenó que continúe con comparecencia con restricciones.