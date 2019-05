El final de Susana Villarán

Señor Director:

Resulta vergonzoso apreciar el final de la carrera política de Susana Villarán, exalcaldesa de Lima y figura prominente de la izquierda peruana. Ella que salía con bufanda verde y señalaba que en su campaña no recibiría aportes de empresas para no tener conflictos de interés, vemos ahora, a raíz de las investigaciones y delaciones, que admite que recibió dinero de corruptos brasileños, peor aún Villarán dijo al Congreso y a la opinión pública que no tuvo financiamiento de dichas empresas retando a que le prueben lo contrario. Es decir, mintió y no tuvo decencia ante sus electores y vecinos que la apoyaron en la revocatoria. Se debe investigar si en su gestión municipal se favoreció a sus aportantes. Villarán es una más en la larga lista de políticos incapaces que registra la historia peruana.

Martín Isla Medina

DNI: 08207900

Sobre el sector agrario

Señor Director:

El problema latente del sector agrario en nuestro país, donde hace falta una verdadera política orientada a solucionar las más urgentes demandas de los agricultores desde hace muchos gobiernos, debe afrontarse ya con realismo y alto sentido reivindicativo, no solo para mejorar las condiciones económicas de los productores que contribuyan a su desarrollo familiar, sino también la dotación de los mecanismos para el mejoramiento de las tierras de cultivo como el abono, sistemas de riego, calidad de semillas, etc.. Además, vías carrozables que permitan el traslado de las cosechas hacia los centros de mercado en mejoren condiciones tanto para el consumidor y el agricultor. Este sector es el más abandonado por el Estado desde hace mucho tiempo, donde el pequeño y mediano agricultor apenas pueden sembrar solo para el consumo familiar. El realismo de la familia campesina en extrema pobreza, sobre todo en las regiones andinas y selváticas, carerecen también de los servicios básicos de Salud y Educación o se dan en pésimas condiciones de infraestructura, sin posibilidades de una adecuada atención al usuario. Estos son los motivos del descontento y los dirigentes agrarios amenazan con paros y huelgas. Menos mal que la ministra de Agricultura y Riego, Fabiola Muñoz Dodero, ha reconocido en una reciente entrevista televisiva y, ojalá, el Gobierno del presidente Martín Vizcarra adopte un plan integral en favor del mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros hermanos del campo, eliminando los serios obstáculos que impiden el ansiado desarrollo de este importante sector.

SIXTO EDUARDO CANCHANYA

DNI 09319630

Odebrecht y el Sí

Señor Director:

Al tener en cuenta que Odebrecht había establecido vínculos con casi todos los políticos importantes y los millonarios contratos que representaban las obras públicas, no sorprendió que la exalcaldesa de Lima Susana Villarán confesara que la campaña “No a la revocatoria” fue financiada desde Brasil. Sin embargo, la historia completa de la Consulta popular de revocatoria tuvo dos partes y hasta la actualidad se está pasando por alto la campaña por el Sí. Como se recuerda, el principal promotor del pedido de revocatoria fue Marco Tulio Gutiérrez y la iniciativa que comandó mostró irregularidades desde la obtención de las firmas. Si bien dijeron que las firmas las aportaron principalmente asociaciones de padres de familia e iglesias evangélicas, el abogado Tulio Gutiérrez nunca descartó la colaboración de partidos como el Apra y Fuerza Popular. Con respecto a los aportes tampoco hubo claridad. No obstante, audios que la periodista Rosa María Palacios publicó daban a entender que había existido un aporte del dirigente de Solidaridad Nacional José Luna. Lo que sí es innegable es que hizo falta una considerable financiación porque, como el propio Tulio Gutiérrez presumía, habían alquilado más de cuarenta locales y realizaban festivales.

Cristian Rebosio Aguilar

cristianrebosio95@gmail.com