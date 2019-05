Precariedad de las cárceles peruanas favorece a Hinostroza

La Audiencia Nacional de España admitió la petición de Perú de extraditar al fugado exjuez César Hinostroza, después de que el mismo tribunal le concediera la libertad provisional. La resolución ha reconocido los delitos “de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario”, pero ha desestimado el delito de organización criminal.

El auto dictado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional será apelado por el Estado Peruano, que insistirá en que se incluya el delito de organización criminal, y por el abogado de Hinostroza, Guillermo Ruiz Blay, en un intento de mantener al fugado en España.

En definitiva, habrá que esperar al menos un mes, según apuntan varios abogados, para conocer si el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revisa esta decisión en algún sentido: a favor del Perú, del abogado defensor o, ni una cosa ni la otra, y reitera la decisión conocida ayer. En todo caso, el pronunciamiento corresponde a todos los magistrados que conforman la Sala de lo Penal del Tribunal, es decir, un órgano, en cierto modo, superior al que hoy ha dictado el auto.

Cuando se conozca la decisión judicial, el Gobierno se pronunciará sobre la extradición y lo hará de una manera soberana. Es decir, tiene la última palabra y en este punto caben pocas sorpresas incluso con el cambio de mando. El acuerdo de extradición firmado entre ambos países agilizará los trámites de salida del país del exmagistrado, de modo que una vez tomada la decisión por el Ejecutivo, en pocos días Hinostroza pasará a disposición de la justicia de Perú.

El abogado de Hinostroza, Ruiz Blay, dijo a La República que en el caso de que no prospere su recurso acudirá en amparo al Tribunal Constitucional. La línea de defensa de Ruiz Blay, que ha quedado reflejada en el auto de la Audiencia, pasa por demostrar que no hay garantías de seguridad en las cárceles peruanas para que su cliente sea trasladado a una de ellas.

Federico de Montalvo, profesor de Derecho Constitucional en España, responde sobre las posibilidades de que prospere esta línea de defensa y frustre la extradición. El experto apunta que, a priori, este recurso no paraliza la extradición, si bien, Ruiz Blay podría solicitar esa suspensión del auto.

Además, asegura que las dudas en relación a que las cárceles de Perú no dan garantías de respeto a los derechos humanos, no se sostendrían ya que “España tiene firmado un convenio de extradición con Perú, de lo que se presupone que se cumplen con los derechos humanos, porque de otra manera ese acuerdo no existiría. Por ejemplo, España no tiene firmado ningún acuerdo de extradición con Estados Unidos, donde existe la pena capital y no se extradita a nadie”. ❖

