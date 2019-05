la verdad de las mentiras

Días antes de la audiencia sobre prisión preventiva por 36 meses que solicitó en su contra la Fiscalía, Susana Villarán reconoció que sí tuvo conocimiento de que las constructoras Odebrecht y OAS aportaron dinero para sus campañas. ¿Cómo la afecta esta confesión? Debe precisarse que no se ajusta a la “confesión sincera” que establece el Nuevo Código Procesal Penal. Dicha figura requiere que el inculpado confiese su delito ante una autoridad fiscal o judicial, con presencia de abogado, y de modo espontáneo. Debe articularse con medios de prueba existentes en la investigación que permitan corroborar el dicho. Revelar haber recibido esos donativos fortalece la hipótesis incriminatoria de la Fiscalía. ¿Esta declaración justifica el pedido de prisión preventiva? Debe analizarse la evidencia que presente la Fiscalía que solvente el peligro procesal de fuga o de obstrucción probatoria, pues antes solo pidió impedimento de salida. La investigada ha cumplido con asistir las veces que fue convocada y no se conoce una conducta obstructiva. Ponerse de acuerdo con sus investigados en mentir, si bien es reprobable, no es suficiente para considerar obstaculización. ❖