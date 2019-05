“No estoy aquí para que la justicia me rebaje nada”

Poco antes de su audiencia de prisión preventiva, la exalcaldesa de Lima Susana Villarán dio una entrevista al programa 'A pensar más', de Radio Santa Rosa de Rosa María Palacios, en la que habló sobre su situación actual, a raíz de los aportes que recibió de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para la campaña del No a la revocatoria del año 2013 y su reelección en 2014. Atrapada por su propia confesión, Villarán reconoció que tuvo que negar varias veces dichos aportes debido a un pacto de silencio con su hombre de confianza, José Miguel Castro, encargado de recibir el dinero proveniente de Brasil. También se refirió a los audios difundidos el domingo por Cuarto Poder, en los que conversa con Castro y con Gabriel Prado, exfuncionario de la Municipalidad de Lima al que habrían involucrado en el caso, usando una cuenta bancaria a su nombre en Andorra, hecho que el propio Prado desconocía, según afirma. (N. E.)

¿Esta es una declaración personal y política, pero no en el marco de un proceso?

Yo no negocio, yo no confieso. No hago confesiones sinceras ni delaciones premiadas. No me acojo al derecho penal.

¿Quién la liberó de hablar?

Se va a saber pronto.

José Miguel Castro, evidentemente, ¿no?

Se va a saber pronto. Cada quien ahora es dueño de sus palabras. Nosotros dos tomamos una decisión juntos y yo soy una persona leal a esa palabra que nos hicimos en algún momento. Siempre dijimos, vamos a decir la verdad. Nunca encontramos el momento.

Él se ha acogido a la colaboración eficaz.

Y lo entiendo. Si lo ha hecho así, lo entiendo. Lo entiendo, lo comprendo. Es una persona honorable, sé que no va a comprometer... No hay nadie más que nosotros dos, solo nosotros tomamos esa decisión.

¿Gabriel Prado no tenía vinculación con esto?

Ninguna, absolutamente. A pesar de que Gabriel se ha alejado de mí en este momento...

Bueno, es que, obviamente... ¿no? Comprenda...

No. Pero yo jamás le hice daño a Gabriel.

Bueno, le han hecho mucho daño. Miguel Castro sí se lo ha hecho. Le ha abierto una cuenta a su nombre en Andorra sin su consentimiento.

Bueno, en ningún momento he sabido que esa cuenta en Andorra fue abierta por José Miguel (Castro) para obtener financiamiento... Y por eso es que la conversación de ayer (el domingo, los audios difundidos por Cuarto Poder), fue muy clara entre los tres, y fue en la casa de una hermana mía: ¿qué ha pasado? ¿Cómo es que ha aparecido esto?

Usted dice ahí: 'Hay una persona que ha dicho que yo y tú, Miguel, hemos buscado tres palos verdes'. ¿Entonces?

No. Eso no es algo que está en la conversación. Tiene que haber sido de otro lado, porque eso no se conversó ahí. Es una edición...

Bueno, pero está.

No sé, veremos. No la he escuchado (se refiere a los audios difundidos el domingo).

Muy bien. Entonces no hay ninguna confesión sincera, pero usted reconoce los hechos.

Yo reconozco los hechos...

Pero no las culpas. Y ese es un problema bien complicado. Porque reconocer los hechos penalmente no tiene ningún valor si es que no reconoce la comisión del delito. Y el problema es que su conducta es exactamente lo que se llama cohecho pasivo. Eso es lo que es. No es otra cosa. No hay acá forma de edulcorar eso.

Yo no estoy edulcorando nada. En el momento en que he decidido salir, salgo con la dignidad que tengo y que quiero seguir manteniendo siempre frente a mis actos. Mis actos son esos, respondo por mí misma, por mis palabras. Quedará en el ámbito del proceso judicial, espero que en libertad. No veo ninguna razón por la cual, sin haber incumplido en absoluto ninguna de las reglas de conducta de la comparecencia restringida, tenga que hacerlo dentro (en prisión). Pero cuando he ido el sábado, no he hecho cálculos si voy a estar dentro o si voy a estar fuera.

Lo que se dice es que usted ha hecho el cálculo de que si Miguel Castro ya la delató, entonces para qué seguir callando.

No, ya me liberó.

Pero la delató.

Bueno, ya me liberó. Y yo hablé libremente, dentro del pesar y de todas las emociones que te puedes imaginar o se pueden imaginar quienes nos ven y nos escuchan, que estoy sintiendo en este momento. Hay un elemento, sí, de alivio... de un profundo alivio de haber podido decir esto.

Pero lo que no se entiende es por qué tenía que proteger a José Miguel Castro.

Yo no tengo que proteger a nadie. Cuando uno decide con esa persona asumir una responsabilidad y no compartirla con los demás, porque era difícil, esa decisión y tenía consecuencias... entonces, ese es el hecho.

Vamos a hablar de algunas cifras. Tres millones de dólares de Odebrecht que usted ha reconocido, pero OAS dice que le ha dado siete millones de dólares: tres para la campaña del No y cuatro para su reelección.

Bueno, yo no sé de dónde lo dice el señor Leo Pinheiro (expresidente de OAS). No lo veo en la carpeta fiscal, no nos han acercado sus declaraciones

¿Cuáles son las cifras que José Miguel Castro le dijo que estaban recibiendo?

Tres millones y un millón.

Un millón de OAS

Y además está en la declaración del señor Garreta.

Muy bien, pero eso es lo que José Miguel Castro le informó a usted.

Eso es lo que yo sé, cuatro millones.

Lo que dicen es diez. ¿Hay la posibilidad de que José Miguel Castro abriera esta cuenta en Andorra para derivar dinero sin que usted tuviera conocimiento de este dinero?

No lo creo.

¡Pero cómo no lo va creer!

Escucha, Rosa María, esto de acá, hoy día, tanto José Miguel como yo, que somos las dos únicas personas, porque acá no hay ningún grupo grande...

Hay cinco personas imputadas...

Bueno, pero yo no las conozco a dos de ellas, para que sepas. Es decir, no tengo idea de quiénes son. Entonces, es José Miguel Castro y yo.

Ahora, en este caso, digamos usted dice que reconoce tres y uno (millones de dólares recibidos). Da lo mismo que sean cuatro o un sol, el cohecho se configura exactamente igual. Pero ¿por qué cree que no ha cometido un delito?

Bueno, la comisión del delito se establecerá en su momento. Pero tú ya lo tipificaste.

No, ya se lo están imputando...

Ya me lo están imputando, junto a los elementos de convicción, que son los que tienen que estar en la acusación fiscal, que ojalá se presente pronto y tenga mi día en la corte como todos tenemos derecho. En ese momento aportarán los elementos probatorios y ya no solamente los elementos de convicción, como para establecer la comisión de ese delito.

Usted le ha dicho varias veces a todo el Perú que nunca recibió un centavo.

Yo nunca recibí un centavo.

No, no. ¿Pero para su campaña tampoco?

Yo nunca recibí un centavo. Ya está.

Pero el delito, lamentablemente, no es solo recibir uno, sino recibir para un tercero y un tercero puede ser una causa...

Para la causa, lo recibí. Y eso es lo que he salido a decir públicamente.

Entonces, lo que le va a decir probablemente el juez es que ha cambiado su declaración pública muchas veces, que ha tenido la oportunidad de hablar, que se ha reunido con coimputados y que ha discutido con ellos, y eso se supone que no se puede hacer... Gabriel Prado tiene también un pedido de 36 meses de prisión preventiva. Se va a la cana porque Castro le abre una cuenta de la cual él no tiene conocimiento...

Esa fue la materia de la conversación esa vez (los audios difundidos).

Pero todo eso prueba que ustedes coordinan...

No, solamente los llamé esa vez, a partir, justamente, de lo que apareció en el diario sobre la cuenta de Andorra. Además, me hacen seguimiento desde hace mucho tiempo y podrían saber si me he reunido o no me he reunido.

Pero también pueden decir que usted tiene ascendencia sobre los coimputados. Porque José Miguel Castro ha cambiado su testimonio este fin de semana. Dos años después.

No lo sé. Esto de la ascendencia sobre mis coimputados, no la tengo, porque no he podido hablar con ellos en todo este tiempo. No se puede hablar en el proceso.

Ya lo sé, pero usted ha reconocido al inicio de la conversación que habían tenido un pacto de silencio.

Habíamos tenido un pacto de encontrar el momento para decir esto. Y el gran error, dentro de los varios errores que he cometido, es no haberlo dicho mucho antes.

Desde el primer día

Sí, pero había razones. Todo se complicó mucho. Sería muy largo de explicar.

Yo lo decía muchas veces al aire: hablen, si hablan pueden a obtener el perdón de sus penas o rebaja de sus penas, pero si no hablan no van a conseguir más que 25 años de cárcel.

Yo no estoy aquí para que me rebajen nada. Yo estoy aquí para decir lo que hice. Creo que mi conciencia moral me obligó en un momento en que yo me sentí liberada de un compromiso, no de un pacto de silencio, los pactos de silencio se hacen entre mafiosos. Esto no es así.

Pero fue un pacto de silencio...

Fue un pacto de hablar en algún momento y nunca encontramos el momento para hacerlo. Y de eso me arrepiento también.❖

“He estado preparada para ir a prisión hace mucho tiempo”

Pero tiene que reconocer en algún momento, o lo hará más adelante, espero, que ha cometido delitos... y solamente en la medida en que usted, espontáneamente, reconozca ante el juez que ha cometido un delito, va a poder tener una pena muy reducida, y el juez se lo va a decir: un tercio por debajo del mínimo legal.

Ese tipo de contabilidades no están dentro de mí.

No hacerlo la va a llevar a la cárcel muchos años.

Bueno, yo tengo una buena defensa. No soy una persona que está desarmada legalmente. Estoy enfrentando eso con seriedad. Tanto Iván Paredes como Raúl Pariona son dos muy buenos abogados. Se han mantenido conmigo después de saber la verdad. Eso es algo bien importante y yo se los había dicho, pero no completamente. Les quiero agradecer públicamente que me acompañen hoy, que estén a mi lado y que estén en la defensa. Entonces no voy desarmada legalmente.

¿Sabe que es probable que la manden al penal de mujeres de todas maneras?

Claro que sí. Yo lo sé.

¿Y está preparada para eso ya?

He estado preparada para eso hace mucho tiempo.

¿Y entonces por qué no lo contó (antes)?

He estado preparada para todo. En mi vida he estado preparada para muchas cosas y las he enfrentado con valentía. Ahí donde esté, seré la misma Susana Villarán.

Usted ha dicho que no se arrepiente de nada...

No me arrepiento de haber tomado la decisión en ese momento, en esas circunstancias. Hoy día no lo volvería a hacer, de ninguna manera. Lo volvería a hacer si las circunstancias de ese entonces se dieran.