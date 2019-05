Exteniente alcalde sostiene que Susana Villarán recibió aportes "a espaldas del partido"

Hernán Núñez, exteniente alcalde de la Municipalidad de Lima, aseguró que la investigación fiscal que revela el aporte de US$ 10 millones de Odebrecht y OAS para la campaña del ‘No a la revocatoria’ de Susana Villarán no demuestra necesariamente que el municipio haya recibido financiamiento a contraparte de obras, aunque admitió que el caso pasa por un tema ético y legal que debe ser aclarado a la brevedad.

Asimismo, dijo “no creer” en las declaraciones del exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata , pues las fechas para el giro de los capitales en investigación y sus testimonios iniciales no coinciden con la licitación de obras durante su gestión, y porque a su parecer la entonces lideresa de Fuerza Social tomó la decisión de recibir el dinero “a espaldas del partido y su regidores”.

Núñez Gonzales destacó en ese sentido que Villarán de La Puente “debe hacerse responsable política de sus decisiones” para esclarecer si realmente el acuerdo con las constructoras estuvo lejos de la administración municipal y no interferir en la reconstrucción del partido al que pertenecen. “Si ha cometido un delito que se vaya presa”, apuntó.

Del mismo modo, dijo desconocer hasta qué punto la jefa de la campaña por el ‘No’, Anel Townsend, estuvo involucrada en el financiamiento ilícito desde Brasil, pues hasta el momento Barata solo ha acusado la participación de Susana Villarán y su exgerente municipal, José Miguel Castro, en la transacción. Sin embargo, dejó muy en claro que en su momento los demás dirigentes cumplieron con solicitar información sobre las cuentas del partido tras la campaña.

Con todo, el exdirigente afirmó que será “complicado” para el Ministerio Público demostrar que efectivamente el gremio privado ganó obras a cambio de aportar financiamiento a la continuidad de Susana Villarán en el sillón edil. “¿Si fueran tan contundentes (las pruebas), por qué piden tres años y no aceleran la acusación?”, disparó.