José Domingo Pérez sobre las medidas de prisión preventiva: "No las pedimos por pedirlas"

El fiscal miembro del Equipo Especial Lava Jato José Domingo Pérez señaló en entrevista televisiva que la medida de prisión preventiva viene siendo una decisión adecuada. La prueba de ello son los resultados, indica.

"Considero que el plazo de prisión preventiva es adecuado y producto de ello estamos viendo que las investigaciones que se están llevando a cabo en el caso Lava Jato en las diversas carpetas que se han abierto, necesitamos un plazo adecuado precisamente para recabar todos los actos de investigación que sean necesarios", señaló para RPP.

"No estamos hablando de un tema de corrupción nacional, estamos hablando de un tema de corrupción trasnacional, en donde la prueba en algunos casos no va a estar en el Perú, sino que se tiene que usar los mecanismos de cooperación internacional para recabarla en los países donde estas se encuentran. Producto de ello se ha viajado a Brasil y se tiene que asegurar que la persona que está sometido a un proceso, en principio cumpla con los fines del proceso. Estamos dando cuenta que a la fecha ha habido personas que se han sustraído de la acción de la justicia", añadió.

Al ser consultado respecto a las críticas de un sector político sobre la medida, José Domingo Pérez manifiesta que no se pide la prisión por pedir.

"Debemos tener los elementos que sustenten la medida y una vez que los tengamos, podemos solicitar (la prisión preventiva) al juez; es decir, el fiscal no pide una medida por pedirla. Voy a una audiencia y publicamente sustento cada uno de los elementos de convicción que tengo para acreditar que a esa determinada persona se le debe imponer una medida de prisión preventiva. Lo que está sucediendo es que hay cuestionamientos que se da porque hay un avance en las investigaciones del equipo especial", manifestó.

Además, detalló que a la prensa llegó una información inexacta sobre las confesiones de Jorge Barata. El fiscal explicó que el exsuperintendete de Odebrecht no había declarado que "no sabía que el dinero de la Caja 2 era ilegal".

“Lo que ha señalado Jorge Barata es que él no sabía cómo se producía ese activo (cómo se generaba ese dinero) en la División de Operaciones Estructuradas o la Caja 2, pero definitivamente sí tenía conocimiento de una ilicitud porque no estábamos hablando de que se estaba bancarizando ese dinero. No sabía si el dinero de la Caja 2 venía de una obra del Perú o si era un aporte de otra persona. Lo que él sí reconoce es que este dinero era utilizado de una manera clandestina para pagar sobornos y para dar los aportes a las campañas”, manifestó José Domingo Pérez.

Finalmente, reveló que no tiene ningún interés en asumir otro rol además de ser fiscal. "Pareciera que a determinadas personas de nuestra sociedad las cuesta creer de un fiscal pueda desempeñar su labor", concluyó.

