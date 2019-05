Rechazan que Fuerza Popular retome la presidencia del Congreso 

Voceros de diferentes bancadas se mostraron en contra de que la bancada de Fuerza Popular recupere la presidencia del Congreso y siga menoscabando la imagen de esta institución del Estado.

César Vásquez, portavoz de Alianza para el Progreso, consideró que, si en verdad Fuerza Popular quiere demostrar que ha cambiado, pues "debe ceder y no insistir en regresar a encabezar la Mesa Directiva".

"Por el bien del Congreso deberían dejar de persistir en retomar la presidencia", declaró a La República.

Edmundo del Águila, vocero de Acción Popular, fue tajante y afirmó que el fujimorismo no ha demostrado un buen manejo del Legislativo, y, por lo tanto, no debe volver a dirigir esta institución.

Gino Costa, de la Bancada Liberal, Alberto Quintanilla, del Nuevo Perú, Hernando Cevallos, del Frente Amplio, así como Jorge Meléndez, de Peruanos por el Kambio, también se mostraron en contra del regreso de Fuerza Popular a la Mesa Directiva.

Hasta el momento, no hay nada concreto sobre una lista alterna que compita contra el fujimorismo. Sin embargo, fuentes del Congreso afirman que la intención es tener una opción multipartidaria y sin los “topos del fujimorismo”.

Al respecto, la congresista Marisa Glave es clara y directa.

"Fuerza Popular no debe regresar a la presidencia y tampoco los aliados del fujimorismo. Me parece triste el rol que está cumpliendo personas como el congresista Juan Sheput, cuya bancada se ha vuelto un espacio de alianza con Fuerza Popular", sentenció Glave.

Precisamente, fuentes consultadas de las bancadas que integran el Parlamento coinciden en que ni Sheput ni Víctor García Belaunde generan confianza para ser las cabezas de lista que compita con el fujimorismo.

No obstante, Sheput ya descartó ser candidato este 2019.

Fuerza Popular cuenta con 55 congresistas. Y con el apoyo del Apra, con cinco integrantes y de la bancada conservadora Concertación Parlamentaria, que tiene seis escaños, podrían adueñarse de la Mesa Directiva.

El fujimorismo en duda

El fujimorista César Segura sorprendió al resaltar el buen trabajo, que, para él, viene realizando el actual presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

Es más, no descartó apoyar una posible reelección de Salaverry. De otro lado, no quiso opinar si visualiza a su colega Rosa Bartra como presidenta del Congreso, pues dijo que no ha hecho un análisis profundo.

Fuerza Popular pondría a Rosa Bartra como su candidata para ser la ser la nueva titular del Parlamento.

Cecilia Chacón ya dejó claro que no aceptará postular, pues según fuentes, fue retirada en el 2018, de un momento a otro y se colocó en su lugar a Daniel Salaverry.

Sin embargo, Alejandra Aramayo ya hizo pública su molestia en que Bartra postule, pues según dijo, debe haber alternancia y Bartra ya fue parte de la Mesa Directiva. Aramayo tendría intención de postular.

Carlos Tubino y Milagros Takayama minimizaron lo dicho por Aramayo y afirmaron que no existe tal acuerdo de alternancia en el fujimorismo.