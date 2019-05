El blindaje a Donayre que el fujimorismo insiste en negar 

Casi ocho meses después, el Congreso de la República desaforó al hoy excongresista de Alianza para el Progreso, Edwin Donayre, sentenciado por corrupción. Sin embargo, hasta ahora el fujimorismo se niega a reconocer que protegieron -sin ruborizarse- al cuestionado ex ‘padre de la patria’.

Según el vocero del fujimorismo, Carlos Tubino, Fuerza Popular solo quiso que se respete el debido proceso, pero el accionar del fujimorismo demuestra lo contrario.

Historia del blindaje

En agosto del 2018, la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima sentenció a Donayre a cinco años y seis meses de cárcel por el caso denominado "Gasolinazo".

Semanas después, este caso llegó a la Comisión de Levantamiento de inmunidad y fue el fujimorismo que puso la primera piedra, siempre argumentando que velan por el debido proceso.

Ya la Corte Suprema había solicitado el retiro de la protección de Edwin Donayre. No obstante, el 2 de octubre del 2018, Carlos Tubino y los demás fujimoristas que integran la comisión se impusieron con sus votos y lograron que por unas imprecisiones se devuelva el pedido de levantamiento al Poder Judicial.

En tanto, dicha institución aclaró que la sentencia de Edwin Donayre no necesitaba ser ratificada para ejecutarse.

Poca vergüenza

En diciembre del 2018, la Comisión de Levantamiento volvió a sesionar y nuevamente el congresista Carlos Tubino insistió en dilatar el caso Donayre.

Tubino pidió que sea la Comisión de Constitución que preside la fujimorista Rosa Bartra la que se pronuncie si se puede ejecutar la sentencia de Edwin Donayre sin esperar que se resuelva su recurso de nulidad.

El fujimorista logró su cometido gracias a los votos de Tamar Arimborgo, Marco Miyashiro, William Monterola y Francisco Villavicencio.

No obstante, pasaron 50 días y Rosa Bartra no emitió ningún pronunciamiento. Pese a ello el fujimorismo insiste en que no hubo blindaje.

Siguen en lo mismo

El 5 de febrero del 2019, Luciana León, presidenta de este grupo especial, puso al voto el levantamiento de la inmunidad de Donayre. Sin embargo, Carlos Tubino, una vez más, se opuso a la votación y pidió que se siga esperando a que Bartra emita su pronunciamiento.

Tubino junto a los fujimoristas Francisco Villavicencio, María Melgarejo, Marco Miyashiro votaron para que no se ponga al voto y así prolongar -una vez más- el caso Donayre.

Los integrantes de Fuerza Popular insistieron en que la sentencia debería cumplirse si había sentencia firme. No obstante, el Poder Judicial aclaró que la sentencia, cualquier instancia, debe ejecutarse.

Pese a los intentos por proteger a Donayre, el 30 de abril del 2019, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó la sentencia de Edwin Donayre y la cambió a cinco años.

Finalmente, Fuerza Popular no pudo continuar con su blindaje y este 2 de mayo votaron a favor del desafuero de Edwin Donayre, quien está prófugo de la justicia y se la ha incluido en la lista de los más buscados por la Policía Nacional.