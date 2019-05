Procurador Enco sobre César Hinostroza: "Posibilidad de revertir extradición es mínima"

La Audiencia Nacional de España aprobó la extradición del exjuez supremo César Hinostroza Pariachi por tres ilícitos pero no por el delito de organización criminal. El procurador anticorrupción Amado Enco lo consideró un logro pero evaluarán apelar la resolución.

Explicó que la posible apelación a la resolución española es para defender el argumento del delito de organización criminal en la extradición de Hinostroza Pariachi. Sin esta tipificación, no podría ser procesado en el Perú por ese delito.

"Vamos a analizar el caso, la resolución, con detenimiento para tomar esa decisión de impugnarla y buscar una reversión en ese extremo de la audiencia”, acotó.

Enco sostuvo que las posibilidades para el Estado Peruano de que se incluya el delito en la extradición "son menores", pero el revertir esta situación legal en favor del exmagistrado "son mínimas".

“Las posibilidades de que la defensa de Hinostroza revierta esta decisión en el extremo de delitos autorizados para ser escuchado aquí en el Perú, creo que son mínimas. De manera también que las probabilidades de que el Estado peruano pueda lograr en segunda instancia que el delito de organización criminal ingrese dentro de la autorización, también son menores, pero hay que pelear eso”, declaró para Canal N.

Enco respaldó que “existen elementos en el pedido de extradición que justificarían una autorización a ser procesado por este delito (organización criminal)".

Congreso y su papel en extradición de Hinostroza

El abogado del Estado precisó que la justicia española rechazó el delito de organización criminal contra Hinostroza basándose en la decisión del Congreso de la República de no considerar por este delito a los otros implicados en el proceso.

En octubre del año pasado, el Parlamento decidió no acusar a los exconsejeros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Este argumento fue expresada en la resolución de la Audiencia Nacional de España diciendo "parece que el reclamado (César Hinostroza) sería el jefe de una organización sin miembros".

“Dentro de los argumentos que la defensa de Hinostroza discutiera en el ámbito penal, está precisamente el cuestionamiento al tipo penal a organización criminal y uno de los puntos centrales de dicha alegación era que el Congreso de la República solo habría autorizado el procesamiento de César Hinostroza y no de otros ex altos funcionarios. Me estoy refiriendo a ex consejeros del CNM”, enfatizó Enco.