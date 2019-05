Daniel Salaverry: las denuncias que afronta en la Comisión de Ética  

Este lunes, a las cinco de la tarde, la Comisión de Ética iniciará una serie de audiencias, entre ellas, una referida a la denuncia contra el actual presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry.

El ahora exfujimorista es acusado de haber entregado presuntamente informes falsos de su semana de representación.

Daniel Salaverry ha negado rotundamente haber cometido una falta y dice que se somete a cualquier investigación.

El presidente del Congreso ya dio sus descargos y, de acuerdo a fuentes del Parlamento, el personal de su despacho se presentará en la Comisión de Ética para dar su versión de los hechos.

Según trascendió, el informe final de este caso se tendría listo a más tardar la próxima semana.

Además, el exintegrante de Fuerza Popular afronta otras dos acusaciones. Una hecha por la “polémica” fujimorista Karina Beteta, quien dice que haber sido agredida verbalmente.

Según la denunciante, el presidente del Parlamento le dijo “ándate a la mierda y no me jodas” cuando le reclamó por la demora en poner al debate un proyecto.

Sin embargo, Daniel Salaverry ha rechazado tal hecho, pero en Ética han aprobado abrir una investigación.

Asimismo, hace unas semanas, la Comisión de Ética le abrió una indagación preliminar por contratar supuestamente de manera irregular a personas allegadas.

“Si quieren ganar la Mesa Directivo que compitan (…) no puede ser pretexto de estas denuncias calumniosas, para plantear que me aleje de la Mesa Directiva por un documento que no me pertenece, que ha sido falsificado”, declaró Daniel Salaverry.

Cabe anotar que en la Comisión de Ética del Congreso también se llevarán a cabo audiencias por las denuncias contra los congresistas Glider Ushñahua (ex Fuerza Popular), Maritza García (Cambio 21) y Wilbert Rozas (Frente Amplio).