Señor Director:

A propósito del paro agrario convocado por los gremios de nuestro sector, para hoy, con la justa finalidad de exigirle al Gobierno brinde solución a los múltiples problemas que venimos padeciendo. Está claro que la causa de nuestra lucha es la pérdida de rentabilidad y condena a la esclavitud que año tras año venimos experimentado los pequeños agricultores debido a una variedad de factores, pero que bien podríamos resumir en los siguientes. Primero, la pérdida constante de la productividad de nuestras tierras. Segundo, el alza permanente de nuestros costos de producción. Tercero, la caída constante de los precios de nuestros productos. Haciendo un breve y somero análisis, observaremos que el primer factor tiene como causa la sobreexplotación del suelo a través de monocultivos y elementos propios al cambio climático. El segundo factor obedece a la libre fluctuación de los costos de insumos, maquinaria y mano obra. Y el tercer factor, igualmente, a la libre fluctuación del precio de nuestros productos. Es este último factor, el tercero, mencionado (el cual a su vez tiene directa influencia sobre el primero), en el que todo gobierno que implementa un modelo económico de libre mercado posee mayor facilidad para su manejo y, además, está obligado a hacerlo. Esto, pues debe cumplir con su rol fundamental de árbitro y juez para garantizar que el libre juego entre agentes económicos, no concluya en el perjuicio de ninguno de ellos. Sin embrago, aun cuando este es un principio básico del liberalismo económico, en nuestro país se suceden los gobiernos de corte liberal sin que hasta ahora ninguno haya asumido este deber y a la fecha continúen condenando, precisamente, al sector más vulnerable de nuestro sector agrícola, y acaso de todo nuestro tejido socio-económico, a la más injustificada e indignante esclavitud y abandono.

José Alberto Goicochea

La Unión – El Tallán, Bajo Piura

Enfoque de género

Señor Director:

La congresista fujimorista Tamar Arimborgo, en oposición al “Enfoque de género” que impulsa el Gobierno, gritó: “El Ministerio de Educación (Minedu) es Sodoma y Gomorra”, “Señor Vizcarra, vade retro. Vade retro, señor Del Solar”. Si asumiéramos que la señora entiende lo que habla, para ella el Minedu estaría tan pervertido que tendría que ser calcinado (como lo fueron las ciudades Sodoma y Gomorra, según el libro Génesis), y que el presidente Vizcarra y el primer ministro Del Solar están poseídos por el demonio y necesitan ser exorcizados (“vade retro, Satanás”). Sin embargo más parece que sus expresiones son producto de sus fuertes prejuicios.

Jorge Castañeda Arcas

castanedaarcas@hotmail.com

Lamentable hecho

Señor Director:

Es indignante saber que el Midis hasta el momento no haya podido rescatar el cuerpo inerte de Juan Carlos Picón Álvarez, quien lleva tres días suspendido en una “rondana”. Era un joven comunicador social que se desempeñaba como supervisor del programa Qaliwarma. Estuvo destacado en Huayruro, Churubamba, Huánuco. Este lugar es una zona agreste totalmente inaccesible, para llegar hasta el lugar se tiene que caminar cuatro horas desde el poblado más cercano. Él ahora deja en orfandad a tres niñas en edad escolar. Sin embargo, nuestras autoridades no han logrado traer calma y consolación a estas tres pequeñas, que lo único que ahora claman es poder dar cristiana sepultura a su padre. No permitiremos, querido Juanca, que quede impune tu pronta partida. Desde esta plataforma nos haremos escuchar y exigiremos que se investigue lo sucedido.

Milka Polino Atencio

milkapolino@gmail.com