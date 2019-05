Responsabilizan a Becerril por caos y suciedad en la ciudad de Chiclayo

No se guardó nada. El alcalde provincial de Chiclayo, Marco Gasco, replicó las duras críticas del congresista Héctor Becerril, quien pese a estar incluido en un proceso por supuestos actos de corrupción en perjuicio de esa ciudad, cuestionó la contratación de una empresa de limpieza para el recojo de residuos sólidos en las calles.

“Quien está liderando esto y está haciendo este tipo de denuncias es el señor (Héctor) Becerril, a quien no le tengo miedo. Este supuesto, presunto, sindicado, vinculado, delincuente está sindicado por haber recibido coimas por esta obra que ha ensuciado Chiclayo”, respondió Gasco, en alusión a la obra por la que el legislador fujimorista es investigado.

“Teníamos 56 millones de soles que nos habían obsequiado a través de la Cooperación Suiza, pero se fueron por culpa de estos presuntos delincuentes que han hecho de la política nacional y nuestra ciudadanía un caos. Esos millones debían ser para Chiclayo pero ya no están, aun así estamos limpiando Chiclayo”, declaró el alcalde.

En cuanto a la empresa Veolia, Gasco ratificó que cuenta con la documentación en regla para contratar con el Estado y la municipalidad.

“La Contraloría no identificó situaciones adversas que afecten la continuidad del proceso. No hay ningún tipo de irregularidad. Esa denuncia no se basa en un informe de Contraloría”, aclaró el burgomaestre. ❖