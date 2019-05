Tubino opinó sobre declaración de Arimborgo de que el sexo debe ser solo reproductivo

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, se refirió al enfoque de género y en particular a la exposición brindada por su colega de bancada Tamar Arimborgo.

Como se recuerda, la congresista comentó que el único fin de las relaciones sexuales es la reproducción y no el placer en realidad durante la interpelación contra la ministra de Educación, Flor Pablo, el jueves 9.

"Porque poniendo las cosas en su lugar, la función biológica del sexo y de su anatomía orgánica es la reproducción y no el placer, siendo este solamente subsidiario a la función primera en concordancia", fueron las palabras de Tamar Arimborgo.

Carlos Tubino no se mostró de acuerdo con la postura de Tamar Arimborgo; señaló que cada integrante en Fuerza Popular tiene una opinión propia y no son un grupo de carneritos.

"No estoy de acuerdo [...] Lo que quiero decir es que no porque un parlamentario se exprese de cierta manera, se quiere decir que es todo el grupo político que piense igual. No somos un grupo de carneritos caminando todos para un mismo lado", manifestó Carlos Tubino

Vale mencionar que el entrevistador le consultó a Carlos Tubino el número de hijos que tiene. El legislador respondió que 3 y el periodista le consultó si solo había tenido relaciones sexuales en 3 oportunidades (en referencia a la opinión de Arimborgo sobre el tema). El vocero de Fuerza Popular dijo que no era así y continuó con la conversación un poco avergonzado.